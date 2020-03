Trzeci przypadek śmiertelny koronawirusa w Niemczech

Trzecia osoba w Niemczech zmarła w wyniku zarażenia się koronawirusem w środę rano w powiecie Heinsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii. To drugi zgon spowodowany koronawirusem w tym powiecie. Jak dotąd wykryto w nim 365 przypadków koronawirusa.

W poniedziałek pierwsze przypadki śmiertelne koronawirusa w Niemczech stwierdzono w Essen i Heinsbergu.

Wirus jest obecny we wszystkich 16 landach Niemiec. Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa w tym kraju to 1613 - dzień wcześniej informowano o ok. 1300 przypadkach.

W Saksonia-Anhalt, w której we wtorek wykryto pierwszy przypadek koronawirusa, w środę liczba zachorowań wzrosła do ośmiu.

We wschodnich Niemczech wirus jest wykrywany jak dotąd rzadziej, niż w zachodnich. W Turyngii stwierdzono jak dotąd 8 przypadków, w Saksonii - 24, w Brandenburgii - 16, a w Dolnej Saksonii - 66.

W Berlinie stwierdzono 58 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2.

Ponad 500 przypadków wykryto w Nadrenii Północnej-Westfalii, która jest największym ogniskiem wirusa w Niemczech.