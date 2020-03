Chiny: Coraz więcej przypadków "przywiezienia" wirusa spoza kraju AFP

Po czterech dniach spadku liczby nowo wykrytych zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, we wtorek w Chinach wykryto 24 nowe przypadki zachorowania na Covid-19, chorobę wywołaną koronawirusem, o pięć więcej niż dzień wcześniej. 10 z tych zachorowań to przypadki, w których wirus został "przywieziony" do Chin przez osobę przybywającą spoza granic Państwa Środka - podaje chińska Komisja Zdrowia Publicznego.