Hołownia: Ekipa Szymona zmienia się w centra pomocy

Hołownia zapowiedział także regularne livechaty, na których będzie można zadawać pytania internistom, pediatrom, prawnikom, psychologom dziecięcym, czy prawnikom. „Każda epidemia karmi się nie tylko patogenem, ale i brakiem wiedzy. Respiratorów nie dokupię, ale to możemy zrobić - sprawić, żebyśmy wiedzieli więcej, mniej się bali” - podkreślił we wpisie.

Jak dodał, „wszystkie 16. biur lokalnych Ekipy Szymona zmienia się w centra pomocy”. „Nasi wolontariusze - na ile tylko wystarczy im sił - będą przyjmowali zgłoszenia od osób starszych, czy potrzebujących, którym trzeba będzie pomóc w zakupach, czy sprawach na mieście. Tak by nie ryzykowali kontaktu z dużymi skupiskami ludzkimi. Zrobimy tyle, ile będziemy mogli, więc apelujemy też: dołączcie do nas! I wspierajcie nas, proszę, to zrobimy jeszcze więcej (adres w komentarzu). Skoro nie mogę jeszcze być w polityce organizacją rządową, więc zrobię pozarządową” - dodał.