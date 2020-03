Koronawirus: firma rozliczy straty w kosztach

– Generalnie tak. Firmowe straty zaliczymy do podatkowych kosztów, jeśli są nieuniknione i powstają niezależnie od woli przedsiębiorcy wskutek nieprzewidywalnych zdarzeń. Takim właśnie zdarzeniem jest rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa – tłumaczy Michał Wilk, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Wilk Latkowski Łokaj.

Załóżmy, że firma organizowała specjalistyczną konferencję. Wynajęła hotel, zapłaciła prelegentom, zamówiła katering. Nie chcąc narażać zdrowia uczestników, odwołała całą imprezę. Część wydatków jej przepadnie. Czy może je zaliczyć do podatkowych kosztów?

Inny przykład. Firma planowała wysłać swoich przedstawicieli na branżowe targi do innego państwa. Ponieważ przybywa tam osób zarażonych koronawirusem, zrezygnowała z wyjazdu. Poniosła wydatki na bilety lotnicze i hotel. Czy może je zaliczyć do podatkowych kosztów?

Przedsiębiorcy mogą też wrzucić w podatkowe koszty straty w towarach, których nie udało się wysłać do kontrahentów i się popsuły. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia powinny jednak być dokładnie opisane, np. w protokole zniszczenia produktów. Generalnie zresztą straty muszą być szczegółowo udokumentowane. Fiskus zapewne będzie to sprawdzał podczas ewentualnej kontroli.

– Błędny jest natomiast często używany przez skarbówkę argument, że zaliczanie strat do kosztów to przerzucenie ryzyka prowadzenia działalności na Skarb Państwa. Przedsiębiorcy nie domagają się przecież zwrotu straconych pieniędzy od fiskusa, chcą jedynie uwzględnić je przy wyliczaniu dochodu – podkreśla ekspert.

– Firmy nie zaliczą natomiast do podatkowych kosztów tzw. utraconych korzyści, czyli kwoty przychodów, których nie uzyskali np. przez wstrzymanie produkcji z powodu przerw w dostawach części. Koszty muszą bowiem być poniesione, tak jak w razie wytworzenia bądź zakupu towarów. Utracone korzyści są szkodą w rozumieniu prawa cywilnego, ale nie stratą podatkową – mówi Michał Wilk.

Koronawirus zmusza też przedsiębiorców do wydatków na ochronę pracowników. Przede wszystkim na zakupy środków dezynfekujących. Nie powinno być problemów z rozliczeniem ich w podatkowych kosztach. Przepisy kodeksu pracy zobowiązują bowiem pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 2 marca).

Wydatki na ochronę przed wirusem ciężko będzie natomiast rozliczyć przedsiębiorcy prowadzącemu firmę samodzielnie. Skarbówka kwestionuje inwestycje we własne zdrowie, twierdząc, że każdy człowiek musi o nie dbać, niezależnie od tego, czy ma działalność. Zakupy środków dezynfekcji uzna więc za wydatki osobiste i wyrzuci z firmowych kosztów.

Czy to oznacza, że inne mogą być kosztem? Fiskus podchodzi surowo do tej kwestii. Ostatnio nie zgadza się chociażby na rozliczenie w kosztach kary za wykonanie usługi po terminie (szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 20 września 2019 r.). Przedsiębiorcy muszą szukać ratunku w sądach. Przykładowo niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. I SA/Ke 462/19) stwierdził, że kary umowne za opóźnienie w wykonaniu usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.