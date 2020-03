WHO oficjalnie: koronawirus to pandemia

Ghebreyesus dodał, że w najbliższym czasie WHO spodziewa się wzrost liczby przypadków choroby COVID-19, wywołanych nią zgonów oraz krajów, do których koronawirus dotrze.

- Oceniamy tę epidemię przez cały czas i jesteśmy głęboko zaniepokojeni alarmująco wysokim zasięgiem epidemii i liczbą zarażeń - mówił szef WHO.

Przeczytaj także: Greta Thunberg apeluje, by nie organizować strajków klimatycznych. Przez koronawirusa

- Z tych powodów, według naszej oceny, COVID-19 może zostać scharakteryzowany jako pandemia - oświadczył.

Ghebreyesus zaznaczył, że "pandemia" nie jest słowem, którego można używać nierozważnie, ponieważ mogłoby to stać się przyczyną irracjonalnego strachu albo będącej nie do zaakceptowania postawy, że walka z wirusem została przegrana, co mogłoby skutkować "niepotrzebnym cierpieniem i śmiercią".

Dowiedz się więcej:

Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja na żywo