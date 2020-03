PILNE Szkoły, uczelnie i przedszkola zamknięte na dwa tygodnie

Morawiecki mówił podczas konferencji, że według WHO coraz bliżej ogólnoświatowej pandemii. W związku z tym należy podjąć działania wyprzedzające.

Zdaniem premiera pod tym względem Polska stosuje dobrą strategię, która powielają inne kraje.

- Burzy nie da się przewidzieć, ale można się przed nią ochronić - mówił Morawiecki.

W związku z tym rząd podjął decyzję o zamknięciu do odwołania szkół, wyższych uczelni i przedszkoli.

W związku z tym, że rodzice mogą mieć problemy z natychmiastowym zorganizowaniem opieki dla dzieci, placówki oświatowe będą czynne jeszcze jutro i pojutrze - nie będzie jednak lekcji i tym osobom, które mogą się powstrzymać od posyłania dzieci do szkół, rekomenduje się pozostawienie dzieci w domach. Od poniedziałku będą zamknięte przez dwa tygodnie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że administracyjne nakazy czy zakazy nie są w stanie powstrzymać epidemii. Jest do tego niezbędna troska o zdrowie własne i najbliższych i przestrzeganie nawet najbardziej surowych reguł.

- To jest czas kwarantanny całego społeczeństwa. Gorąco apeluję o odpowiedzialność - mówił Szumowski.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM: Apel do wszystkich, którzy nie będą przez najbliższe dni chodzili do szkoły i na uczelnie. To nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zakażać innych. #koronawirus