Marek Kozubal: Nauka z epidemii na przyszłość

Kontrole sanitarne na granicach, zakaz imprez masowych, zamykanie szkół i przedszkoli, kwarantanna obejmująca dziesiątki osób, w tym dowódcę wojska. Warto obserwować działania służb publicznych, bo dla nich jest to test, który może wskazać niedomaganie systemu reagowania w sytuacji kryzysowej. Z podobnymi skutkami, ale w większej skali państwo może mieć do czynienia w przypadku agresji.

„Epidemia koronawirusa w Chinach powinna być traktowana jako jeden z ważniejszych elementów do studiowania własnych ogólnopaństwowych zdolności do zarządzania kryzysowego, w perspektywie długookresowej, stanowiąc przy tym element nowej debaty o systemie obrony totalnej w Polsce” – uważa dr Jacek Raubo z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii w publikacji na portalu Defence24.

W 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie przywódcy zobowiązali się do wzmocnienia odporności poprzez dążenie do realizacji wymogów gotowości cywilnej: gwarantowana ciągłość rządów; dostawy energii; zdolności do radzenia sobie z niekontrolowanym przepływem osób; zaopatrzeniem w żywność i wodę; zdolnością do radzenia sobie z ofiarami na skalę masową; sprawnym systemem łączności oraz transportem cywilnym.