05:13 Premier Japonii zapowiada wprowadzenie embargo na ropę z Rosji

- Jedność grupy G7 jest w tym czasie kluczowa (...), zdecydowaliśmy się podjąć kroki, by wprowadzić, co do zasady, embargo na rosyjską ropę - powiedział Fumio Kishida na spotkaniu z dziennikarzami. Kishida dodał, że była to "trudna decyzja" ponieważ Japonia jest uzależniona od importu surowców energetycznych. Kishida nie przedstawił jednak harmonogramu odchodzenia przez Japonię od importu ropy z Rosji.



05:12 Trudeau: Zachód zdeterminowany, by przeciwstawić się temu, co robi Putin

Premier Kanady podkreślił, że wszystkie państwa, które nałożyły sankcje na Moskwę, są zdeterminowane, by utrzymać je w mocy tak długo, jak będzie to potrzebne, nawet latami.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trudeau: Sankcje wobec Rosji mogą obowiązywać latami. Putin musi przegrać - Świat zrobi wszystko co możliwe, by sprawić, że prezydent Rosji, Władimir Putin, przegra wojnę na Ukrainie; może obejmować Rosję sankcjami przez lata - oświadczył premier Kanady, Justin Trudeau, w rozmowie z agencją Reutera.

04:57 Wiceszef MSZ Białorusi: Białoruś świadomie korzysta z "atomowego parasola" Rosji

- Obecność broni atomowej sprawia, że globalne wojny są niemożliwe i, w związku z tym, państwa, które są w sojuszu z państwami posiadającymi duży atomowy potencjał są niewrażliwe na mniejsze konflikty militarne - przekonywał Jurij Ambrazewicz w rozmowie z białoruską telewizją ONT TV.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wiceszef MSZ Białorusi: Broń atomowa czyni globalne wojny niemożliwymi Zastępca szefa MSZ Białorusi, Jurij Ambrazewicz w rozmowie z białoruską telewizją ONT TV stwierdził, że Mińsk "świadomie korzysta z korzyści jakie daje mu 'atomowy parasol' zapewniany przez Rosję".

04:41 Ambasador Białorusi w Niemczech: Chcemy wrócić do dialogu z Berlinem i USA

Denis Sidorenko, w rozmowie z telewizją STV wyraził nadzieję na "przełamanie negatywnej spirali sankcji i powrót do konstruktywnego dialogu z Berlinem i UE" oraz "wznowienie pragmatycznej współpracy, która odpowiada interesom obu stron".



04:29 Na wschodzie Ukrainy w ciągu doby zniszczono 15 rosyjskich czołgów

Jak czytamy na profilu ukraińskiego Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego "Wschód" na Facebooku w ciągu doby Rosjanie przeprowadzili na wschodzie kraju cztery ataki. "Bitwy trwają" - podkreślają przedstawiciele ukraińskiej armii. Z zamieszczonego na Facebooku komunikatu wynika, że w ciągu doby Rosjanie stracili na wschodzie Ukrainy do 190 żołnierzy, a także 15 czołgów, 12 transporterów opancerzonych, jeden bojowy wóz piechoty, sześć jednostek ciężkiej artylerii, cysternę, dwa bezzałogowe statki powietrzne i pływający transporter opancerzony MT-LB.



04:26 Kanada dostarczy broń przeciwpancerną Ukrainie

Premier Kanady Justin Trudeau w czasie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że Kanada dostarczy Ukrainie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW i inną broń przeciwpancerną Ukrainie, a także przekaże środki na rozminowanie terenów wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji. Trudeau zapowiedział także, że jego rząd chce na rok znieść cła na produkty z Ukrainy i zamierza nałożyć nowe sankcje na rosyjskich oligarchów i osoby z kręgu władz Rosji.

04:18 Ambasador Ukrainy w USA: Rosyjski reżim nie różni się od nazistów

- Dziś Ukraina broni siebie i demokracji na świecie przed rosyjskim reżimem, który nie różni się od nazistów - ani w retoryce i agresji, ani w metodach popełniania zbrodni wojennych - mówiła Oksana Makarowa po złożeniu wieńca przy Pomniku II Wojny Światowej w Waszyngtonie.