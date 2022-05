Zdaniem Wallace'a, którego cytuje agencja informacyjna PA Media, Putin okazał desperację w czasie przemówienia z okazji Dnia Zwycięstwa.

Wśród przyczyn dla których Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, Putin wymienił fakt, że NATO otaczało Rosję i rozmieszczało bazy wojskowe w sąsiedztwie rosyjskich granic.



Wallace zakwestionował ten fragment wypowiedzi Putina.

- Granica z krajami NATO stanowi 6 proc. jego (rosyjskiej - red.) granicy lądowej. Nie jest się otoczonym, jeśli tylko 6 proc. twojej granicy lądowej to granica z krajami NATO - zauważył Wallace.

Putin wierzy w to, w co chce wierzyć Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii

W kwestii baz NATO, które rzekomo miały istnieć na Ukrainie (według Putina), Wallace mówił, że "ukraiński ambasador z pewnością powie, że nie ma żadnych baz NATO na Ukrainie".



- Sądzę, że on (Putin - red.) wierzy w to, w co chce wierzyć - to trochę desperackie - stwierdził brytyjski minister obrony.



Wcześniej - w czasie przemówienia w Narodowym Muzeum Armii w Londynie, Wallace podkreślał, iż "cała Wielka Brytania solidaryzuje się z Ukrainą, wspiera jej bohaterską obronę suwerenności, integralności terytorialnej i prawo do pokojowej i bezpiecznej przyszłości".