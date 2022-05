05:58 Do czasu wojny w Ukrainie MON częściej odwoływało przetargi na bezpilotowce, niż je finalizowało

Nie brak też zawartych umów na drony rozpoznawcze, których realizacja z czasem wpadała w poślizg lub szła do poprawki - piszemy w "Rzeczpospolitej".

Czytaj więcej Biznes Wciąż lata za mało polskich bayraktarów Zamówiony za 2 mld zł bezzałogowy system Gladius produkowany w kraju przez Grupę WB będzie poszukiwał i niszczył ważne nieprzyjacielskie cele. Ale to wciąż kropla w morzu dronowych potrzeb.

05:51 Szef MSZ Litwy: Tak długo, jak obecny reżim jest przy władzy w Rosji, państwa sąsiadujące z nią będą zagrożone

Gabrielius Landsbergis mówił w rozmowie z AP, że od władzy musi zostać odsunięty w Rosji nie tylko Putin, ale także cały obecny reżim ponieważ "ktoś może zmienić Putina i zmienić jego najbliższe otoczenie, ale inny Putin może się pojawić na jego miejscu".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szef MSZ Litwy: Putin i jego reżim muszą zostać odsunięci od władzy Gabrielius Landsbergis, szef MSZ Litwy, w rozmowie z AP stwierdził, że tylko osunięcie reżimu prezydenta Rosji Władimira Putina od władzy może ochronić Zachód przed przyszłym zagrożeniem ze strony Moskwy.

05:33 Dowództwo Operacyjne "Południe": Siedem rakiet wystrzelonych w kierunku Odessy

Jedna osoba zginęła a pięć zostało rannych w wyniku ataku rakietowego na Odessę - informuje ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". "Raszyści znów zaatakowali Odessę z użyciem lotnictwa. W kierunku miasta wystrzelono siedem rakiet" - czytamy. Rakiety miały trafić w centrum handlowe i magazyn na terenie miasta.



05:31 Zełenski: Bez eksportu naszych produktów rolnych sytuacja może stać się straszna

- Politycy już dyskutują o możliwych konsekwencjach kryzysu związanego z cenami (żywności) i głodu w Afryce i Azji. To są bezpośrednie konsekwencje rosyjskiej agresji, z którymi możemy uporać się tylko razem - wszyscy Europejczycy, cały wolny świat. Można się z nimi uporać wywierając presję na Rosję, skutecznie zmuszając Rosję do przerwania tej haniebnej wojny - mówił w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Po raz pierwszy od dekad nie ma statków handlowych w Odessie W swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wezwał wspólnotę międzynarodową do podjęcia natychmiastowych kroków mających na celu odblokowanie ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, tak aby umożliwić Ukrainie eksport zboża i uniknąć globalnego kryzysu żywnościowego.

05:09 Biden: Jestem przekonany, że Putin liczył na rozłam w NATO i UE

Jednocześnie Biden, który określił Putina mianem "bardzo wyrachowanego człowieka", wyraził obawę, że Putin nie jest w stanie znaleźć sposobu na wycofanie się z wojny na Ukrainie.

04:52 W odpowiedzi na sankcje Rosja nie zamknie swoich ambasad w Europie

Zapewnił o tym wiceszef rosyjskiego MSZ, Aleksandr Gruszko.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja nie planuje zamykania ambasad w Europie Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Aleksandr Gruszko, cytowany przez agencję informacyjną RIA zapewnił, że Rosja "nie planuje zamykania swoich ambasad w Europie".

04:31 W ciągu doby ukraińska armia oparła 15 ataków Rosjan w Donbasie

O odparciu 15 rosyjskich ataków w Donbasie 9 maja informuje na swoim profilu na Facebooku Dowództwo Operacji Sił Połączonych. W czasie odpierania ataków Ukraińcy mieli zniszczyć dziewięć czołgów, trzy systemy artyleryjskie, 25 bojowych wozów piechoty, trzy jednostki sprzętu inżynieryjnego i trzy inne pojazdy.



04:29 Japonia obejmuje sankcjami m.in. premiera Rosji

Rząd w Tokio we wtorek rozszerzył listę rosyjskich firm i osób fizycznych objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Na liście, która zawiera obecnie 70 firm i 130 rosyjskich polityków, znalazł się m.in. premier Rosji Michaił Miszustin. Sankcjami objęci zostali również przywódcy separatystycznych republik istniejących na terytorium Ukrainy - Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych.

04:25 Fińska minister: Bardzo prawdopodobne, że wystąpimy o członkostwo w NATO

Tytti Tuppurainen, minister ds. europejskich w fińskim rządzie, w rozmowie z CNN stwierdziła, że jest "bardzo prawdopodobne" iż jej kraj wystąpi z wnioskiem o członkostwo w NATO. Tuppurainen zaznaczyła, że decyzja nie została jeszcze podjęta, ale - jak dodała - prawdopodobne członkostwo Finlandii w NATO byłoby "naturalną odpowiedzią" na wojnę Rosji z Ukrainą. Minister wyraziła też nadzieję, że jeśli Finlandia wystąpi z wnioskiem o członkostwo w NATO "proces ratyfikacji będzie tak szybki, jak to możliwe. - To Rosja rozpoczęła wojnę w Europie. To Rosja najechała Ukrainę. Teraz ludzie widzą, jak wygląda nowa rzeczywistość i naszedł czas, by dołączyć do NATO - podsumowała.