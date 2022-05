Hołownia: Ambasadora powinno się wydalić, a nie pozwolić na oblewanie go farbą

- Jeżeli państwo mówi swoim językiem, to państwo wydala ambasadora, kiedy ma z nim problem, po prostu wyrzuca z Polski. A nie dopuszcza do tego, że on zostaje i oblewa się go farbą - uważa lider Polski 2050 Szymon Hołownia.