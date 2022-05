Komisja obrony fińskiego parlamentu rekomenduje członkostwo w NATO

Przystąpienie do NATO jest dla Finlandii najlepszą opcją zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego - stwierdziła we wtorek komisja obrony fińskiego parlamentu, przed podjęciem w najbliższych dniach przez Finlandię oficjalnej decyzji o ewentualnym przystąpieniu do sojuszu.