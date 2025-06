Po tym jak wyjście z koalicji PVV Wildersa doprowadziło do utraty większości przez rząd Dicka Schoofa, co oznacza, że w październiku w Holandii dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych, Yesilgöz na kongresie partii wykluczyła możliwość stworzenia koalicji z PVV nawet gdyby partia ta była po wyborach największą partią w parlamencie.

Liderka centroprawicowej VVD o partii Geerta Wildersa: Z nim nie da się realizować dobrej polityki

Yesilgöz mówiła, że VVD nie wejdzie w koalicję z PVV, nawet jeśli partia Wildersa zdobędzie 50 mandatów (w izbie niższej parlamentu zasiada 150 parlamentarzystów – red.). - Ponieważ Geert Wilders dowiódł, że każdy głos na niego jest zmarnowany – dodała.

Na liderkę VVD wywierana jest coraz większa presja ze strony wpływowych polityków partii, której wieloletnim liderem był obecny sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, by odtworzyć „kordon sanitarny” wokół PVV w holenderskiej polityce.

Dwa tygodnie temu partia Wildersa opuściła koalicję rządzącą, ponieważ trzy pozostałe tworzące ją partie, w tym VVD, nie zgodziły się na podpisanie zobowiązania do realizacji 10-punktowego programu dotyczącego zaostrzenia polityki wobec imigrantów.