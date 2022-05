Rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby powiedział, że "z pewnością widziano oznaki" przymusowej deportacji obywateli Ukrainy przez Moskwę.

Odmówił komentarza na temat liczby osób, których to dotyczy, liczby obozów lub "ich kształtu", gdy zapytano go o to na poniedziałkowym briefingu.

- Nie sądzę, abyśmy mieli tak szczegółowe informacje, ale mamy sygnały, że Ukraińcy są wywożeni wbrew swojej woli do Rosji - powiedział.

To nie do przyjęcia, nie jest to zachowanie odpowiedzialnego mocarstwa i ponownie wskazuje, że po prostu nie zaakceptują i nie uszanują suwerenności Ukrainy i tego, że są oni obywatelami innego narodu - dodał.

- Za każdym razem, gdy myślisz, że oni (Rosja) po prostu nie mogą upaść niżej, udowadniają, że się mylisz - powiedział Kirby.