Ze stanowisk zrezygnowali gubernatorzy obwodów tomskiego - Siergiej Żwaczkin, kirowskiego - Igor Wasiljew, saratowskiego - Walerij Radajew.

Gubernator obwodu riazańskiego Mykoła Lubimow ogłosił, że rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję, a prezydent autonomicznej republiki Mar El Aleksander Jewstifiejew zrezygnował z funkcji.



Rosyjscy eksperci cytowani przez agencję Interfax, przyczyn rezygnacji gubernatorów upatrują w niskiej ich popularności wśród elektoratu, zwłaszcza w kontekście jesiennych wyborów, a także w ich konczących się kadencjach.



- Ci, którzy zgłosili rezygnację, mieli pewne wątpliwości co do wyników przyszłych wyborów - uważa Aleksiej Makarkin, wiceprezes fundacji Centrum Technologii Politycznych.

Jest on zdania, że w masowym odejściu gubernatorów "nie ma nic dziwnego", zwykle zdarzało się to wiosnę, ale "tydzień po tygodniu, więc nie zwracało to zbytniej uwagi".



Makarkin sądzi, że wkrótce zostaną wyznaczone osoby, które do wyborów będą pełniły wspomniane funkcje.

Nie wiadomo jednak, czy wybory się odbędą.

Pod koniec kwietnia trzy źródła - Kommiersant, RBC i Wiedomosti - donosiły, że ​​mogą zostać przełożone, a nawet anulowane.

Źródło, na które powoływała się wówczas agencja Interfax, przekazało, że „sytuacja w kraju jest niestandardowa” z powodu inwazji na Ukrainę i „surowych sankcji”, które są jej efektem.

- Wydawanie pieniędzy na kampanię wyborczą - powiedziało źródło - jest niecelowe.

Dziś rosyjska redakcja BBC przekazała, że Putin 27 kwietnia podczas posiedzenia Dumy miał ogłosić wstrzymanie wyborów, jednak nie wspomniał o tym ani słowem. Już następnego dnia Władimir Mazur, wiceszef departamentu polityki wewnętrznej Kremla, potwierdził, że trwają konsultacje i decyzja o zmianie procedury wyboru gubernatorów może zapaść „w najbliższych dniach”.