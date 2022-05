- To, co Putin musi zrozumieć to fakt, że Zachód jest całkowicie zdeterminowany i zdecydowany, by przeciwstawić się temu, co on robi - powiedział premier Kanady, który w niedzielę przebywał z wizytą w Kijowie.

- Jego nielegalna wojna, jego eskalacje, jego przekraczanie czerwonych linii poprzez decyzję, by nadal najeżdżać Ukrainę oznaczają, że zrobimy jako świat wszystko, co możemy, by upewnić się, że (Putin) przegra - podkreślił Trudeau.



Premier Kanady stwierdził też, że Putin popełnił straszliwy błąd.

- Dopuszcza się okrucieństw wobec cywilów, a robi to, ponieważ myśli, że może wygrać. Ale może tylko przegrać - stwierdził Trudeau na pytanie o to, co przekazałby Putinowi w przededniu obchodów Dnia Zwycięstwa w Rosji.



Trudeau stwierdził również, że Putin "okrywa hańbą pamięć milionów Rosjan, którzy walczyli i ginęli w walce o wolność, w walce przeciw faszyzmowi".

Premier Kanady podkreślił, że wszystkie państwa, które nałożyły sankcje na Moskwę, są zdeterminowane, by utrzymać je w mocy tak długo, jak będzie to potrzebne, nawet latami.



- Władimir Putin nie może wywrócić ponad 70 lat stabilności, wzrostu i dobrobytu świata i spodziewać się, że będzie nadal czerpał korzyści ze stabilności, wzrostu i dobrobytu - podkreślił Trudeau.



W niedzielę Trudeau, w czasie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że Kanada dostarczy Ukrainie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW i inną broń przeciwpancerną Ukrainie, a także przekaże środki na rozminowanie terenów wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji.

Trudeau zapowiedział także, że jego rząd chce na rok znieść cła na produkty z Ukrainy i zamierza nałożyć nowe sankcje na rosyjskich oligarchów i osoby z kręgu władz Rosji.