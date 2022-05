W rozmowie ze Sky News Brenton stwierdził, że w ostatnich tygodniach Putin okazywał "niepokojące sygnały" wskazujące na "utratę kontaktu" z rzeczywistością.

Reklama

Jednak - jak dodał były brytyjski ambasador w Rosji - przemówienie Putina z 9 maja wydawało się "spójne" i "bardzo profesjonalne".



Brenton podkreślił, że choć nie zgadza się z przekazem przemówienia - które usprawiedliwiało rosyjską inwazję na Ukrainę i w którym Putin atakował NATO - to jednak prezydent Rosji, jak ocenił, "nacisnął wszystkie właściwe patriotyczne guziki jeśli chodzi o atmosferę polityczną w Rosji".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin: Niech horror wojny światowej się nie powtórzy Nikt nie zapomni lekcji drugiej wojny światowej, aby nie było na świecie miejsca dla katów i nazistów - mówił prezydent Rosji Władimir Putin podczas Parady Zwycięstwa.

- To raczej zachęcające, pozostawia mnie z wrażeniem, że mamy do czynienia z osobą racjonalną, z którą, miejmy nadzieję, w odpowiednim czasie będzie można dojść do rozsądnego porozumienia, które zakończy cały ten bałagan - dodał dyplomata.



Reklama

Podobnego zdania jest były szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii, lord Richard Dannatt.

Nieracjonalność i potencjalne szaleństwo Putina jest prawdziwym powodem do zmartwienia Lord Richard Dannatt, były szef Sztabu Generalnego armii Ukrainy

- Zimna wojna i nuklearny impas w czasie zimnej wojny udały się, ponieważ obie strony były racjonalne. Obie strony rozumiały katastrofalne konsekwencje użycia broni atomowej. Więc tego nie zrobiły - podkreślił.



- To nieracjonalność i potencjalne szaleństwo Putina jest prawdziwym powodem do zmartwienia, w szczególności, gdy jego stan zdrowia nie jest dobry. Dziś rano wydawał mi się całkiem zdrowy - dodał były szef Sztabu Generalnego armii Ukrainy.