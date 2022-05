Decyzja Partii Socjaldemokratycznej w tej sprawie prawie na pewno doprowadzi do formalnego wystąpienia przez Szwecję z wnioskiem o dołączenie do 30 państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki.

Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała zmianę nastawienia wobec członkostwa w NATO zarówno neutralnej dotychczas Szwecji, jak i sąsiedniej Finlandii. Prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, ma 12 maja ogłosić, że Helsinki wystąpią z wnioskiem o członkostwo w Sojuszu.

- Jaką decyzję podejmiemy w tej sprawie, nie zdecyduje się dziś - oświadczył 9 maja sekretarz szwedzkich Socjaldemokratów, Tobias Baudin, w rozmowie z radiem publicznym SR. - Nasz komunikat jest taki, że 15 maja zapadnie decyzja przywództwa partii jakie stanowisko zajmiemy - dodał.

Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza to największa w ostatnich 100 latach partia polityczna w Szwecji. W tym tygodniu partia organizuje trzy wirtualne spotkania członków partii, w czasie których będą oni dyskutować o ewentualnym członkostwie w NATO. Kierownictwo partyjne ma następnie podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii w weekend.



Tymczasem parlament dokonuje równoległego, ponadpartyjnego przeglądu polityki bezpieczeństwa, który ma skończyć się przedstawieniem wniosków 13 maja.



- Chcę mieć ten raport na biurku przed podjęciem decyzji - oświadczyła premier Magdalena Andersson w czasie telewizyjnej debaty na temat członkostwa w NATO, którą szwedzka telewizja pokazała w niedzielę.

Szwecja będzie miała okazję złożyć formalny wniosek o członkostwo w NATO w czasie szczytu Sojuszu, który będzie mieć miejsce w czerwcu, w Madrycie. NATO zapowiada, że ewentualne wnioski Szwecji i Finlandii rozpatrzy w ramach przyspieszonej procedury, a USA oferują obu państwom gwarancje bezpieczeństwa na czas, gdy ich wnioski będą rozpatrywane.



Członkostwa Szwecji w NATO spośród partii opozycyjnych nie popierają Lewica i Zieloni.



Sweden's ruling Social Democrats will decide on May 15 whether to overturn decades of opposition to NATO membership, the party said on Monday, a move that would almost certainly lead to Sweden asking to join the 30-nation alliance.

Russia's invasion of Ukraine has sparked an urgent rethink of security policy in both Sweden and Finland. The Finnish president, Sauli Niinisto, is this week expected to announce his support for an application. read more

Niinisto's announcement, on May 12, would trigger what is likely to be a hectic couple of weeks during which the map of northern Europe's security architecture could be redrawn.

"What the decision is going to be is not decided yet today," Social Democrat party secretary Tobias Baudin told Swedish public service radio SR. "Our message is that on May 15 there will be a decision for the party leadership to take a position on."

The Social Democrats - the biggest party in Sweden for the last 100 years - are holding three digital party meetings this week to canvas members' opinion on NATO membership ahead of the final decision by the leadership at the weekend.

Meanwhile, parliament is holding a parallel, all-party review of security policy which is due to report on May 13. read more

"I want to have that on the table before I make a decision," Prime Minister Magdalena Andersson said in a debate on NATO on Swedish TV on Sunday.

A formal application to join NATO could be made at the alliance's June summit in Madrid and is likely to be fast-tracked, though getting the signatures of all 30 alliance members could take up to a year. read more

Military non-alignment has long been a policy bedrock for many Swedes and while support for NATO membership has been growing sharply - most polls in recent months have shown a clear majority in favour - many still remain uncertain. read more

A decision to seek NATO membership would be sure to anger Moscow, which has threatened to station nuclear weapons in Kaliningrad, across the sea from Sweden. read more

The Left and Green parties have rejected calls for membership, while the rest of the opposition wants to go ahead.