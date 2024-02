Rozdział Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości to dobre rozwiązanie

dr Michał Bieniak adwokat Odp: Zdecydowanie się zgadzam Jest to absolutnie wskazane. Połączenie funkcji politycznej (ministra) z funkcją prokuratora generalnego jest sytuacją, umożliwiającą używanie prokuratury do celów politycznych. Widzieliśmy to w ostatnich latach w sposób ewidentny, ale zdarzało się, to również w przeszłości, za rządów innych partii, aniżeli PiS.

Paweł Litwiński Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych. Odp: Zgadzam się

Piotr Zimmerman radca prawny Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Maciej Jamka FCIArb, adwokat, Senior Partner DWF, Członek Sądu Arbitrażówego ICC Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Bartłomiej Przymusiński Rzecznik prasowy i członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, prezes Oddziału w Poznaniu. Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Rafał Adamus Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym Odp: Zdecydowanie się zgadzam Nie ma sensu wywodzić rodu od Mendoga ale warto przypomnieć, że w latach 1918-1928 prokuratura w II Rzeczpospolitej funkcjonowała zgodnie z przepisami państw zaborczych. Dekretem z 1919 r. powołano Prokuratora Naczelnego, którym miał być z urzędu Minister Sprawiedliwości. W ujednoliconych przepisach o prokuraturze obowiązujących od 1929 r. Prokurator Naczelny był jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości. W PRL w 1950 r. wyodrębniono Prokuratora Generalnego ze struktur Ministerstwa Sprawiedliwości. W opozycji do PRL funkcje Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości zostały połączone w roku 1990, w następstwie ustaleń Okrągłego Stołu. Chodziło wówczas o to, aby poprzez połączenie tych funkcji, prokuratura podlega kontroli parlamentarnej. Krótki epizod niezależności Prokuratura Generalnego (2010-2016) -któremu funkcje powierzył prezydent prof. Lech Kaczyński - miał pewne mankamenty, co przyznawał sam Prokurator Generalny Andrzej Seremet. Konstytucja z 1997 roku nie stoi na przeszkodzie rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. W Europie jest z tym różnie. W modelu francuskim wszyscy prokuratorzy podlegają Ministrowi Sprawiedliwości (w roli „Strażnika Pieczęci”). W modelu włoskim prokuratura jest niezależna od Ministra Sprawiedliwości, a podlega ona Najwyższej Radzie Sądownictwa. Według modelu niemieckiego zwierzchnikiem prokuratury jest Federalny Prokurator Generalny. Podlega on jednak organizacyjnie Federalnemu Ministrowi Sprawiedliwości. Zatem możliwe są różne formy ustrojowe prokuratury. Minister Sprawiedliwości jest jednak politykiem. Z kolei prokuratura jest instytucją hierarchicznie podporządkowaną Prokuratorowi Generalnemu. Miliony lat ewolucji wykształciły u homo sapiens instynkt stadny, który może w naturalny sposób utrudniać zachowanie obiektywizmu, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące kolegów partyjnych i oponentów politycznych. Nie ma sensu, aby przepisy o ustroju prokuratury wodziły na pokuszenie naturę człowieka. Można sobie przecież wyobrazić, że w przyszłości funkcję Ministra Sprawiedliwości przejmie osoba antypaństwowa, o bardzo niskiej kulturze prawnej, zainteresowana wyłącznie interesem swojej partii, która będzie kierowała prokuraturą w sposób jawnie stronniczy, a nawet będzie wykorzystywała prokuraturę do walki politycznej. Wobec ryzyka takiej dewastacji prokuratury w przyszłości rozdzielenie wspomnianych funkcji jest niezbędne. Polska ma przy tym krótkie tradycje prawdziwej demokracji (demokracja szlachecka, demokracja sanacyjna, demokracja ludowa były ersatzami udającymi demokrację) zatem i znaczenie słów „przyzwoitość polityczna” może być – jak napisał poeta – „zmieniona chytrze przez krętaczy”.

Michał Romanowski Profesor dr hab. prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, adwokat w Romanowski i Wspólnicy Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Tomasz Safiański dr hab. prof. AWSB Odp: Zdecydowanie się zgadzam Rozdział przedmiotowych stanowisk to słuszny i konieczny - przy czym niejedyny i nie najważniejszy – krok do osiągnięcia celów jakimi są zapewnienie apolityczności i profesjonalizmu działania Prokuratura Generalnego i prokuratury. Równie ważne jest postawienie kandydatom wysokich wymagań etycznych oraz w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych czy zagwarantowanie ponadpartyjnego trybu powoływania, odwoływania oraz działania Prokuratora Generalnego m.in. poprzez przyjęcie zasady kadencyjności bez możliwości jej ponowienia. Istotne jest aby ograniczyć przede wszystkim dominację czynników partyjnych i rządowych w obsadzaniu i bieżącym oddziaływaniu na Prokuratora Generalnego, co było dotychczas główną dysfunkcją systemu. W tym kontekście przedstawione 19 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia nowelizacji ustawy należy uznać za właściwe. Należy pamiętać, że w polskich warunkach co do zasady podległość instytucji pod parlament nie gwarantuje jej niezależności. Z tego powodu wprowadzenie autonomii budżetowej prokuratury jest kluczowe. W tym kontekście nie odmawiam również słuszności przyznania określonych uprawnień w zakresie wpływu na obsadzanie omawianego stanowiska grupie obywateli (choć próg 2000 osób jest zbyt niski), środowisku zawodowemu prokuratorów (próg 200 jest natomiast zbyt wysoki). Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień Prokuratora Generalnego. Trzeba przywrócić Prokuratorowi Generalnemu kompetencje dotyczące kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Należy także powrócić do dyskusji nad utworzeniem niezależnego organu kontroli stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych - w tym kontroli operacyjnej - na które pisemną zgodę wyraża właściwy prokurator. Ten ostatni postulat był doktrynalnie akcentowany przez Adama Bodnara w okresie sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich vide raport „Osiodłać Pegaza” z 2019 r. Należy zaznaczyć, że dyskutowane rozwiązania nie będą bez wpływ również na skuteczność działania Policji oraz innych formacji ustawowo uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo śledczych.

Elżbieta Chojna-Duch dr. hab. nauk prawnych, była wiceminister finansów Odp: Zgadzam się

Jacek Męcina Prof. dr hab. doradca Zarządu Konfederacja Lewiatan Odp: Zdecydowanie się zgadzam Najważniejszym celem jest zapewnienie niezależności i apolityczności tej funkcji.

Piotr Kładoczny doktor, Uniwersytet Warszawski Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Ewa Nowińska Emerytowany profesor zwyczajny UJ Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Robert Grzeszczak Prawnik, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny, wykładowca, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odp: Zdecydowanie się zgadzam Znowelizowana w 2016 roku ustawa - Prawo o prokuraturze, stworzyła stan, w którym praktycznie zlikwidowano niezależność prokuratury od organów władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ten stan nie mieści się w modelu ustrojowym państwa prawa oraz standardom Rady Europy oraz Unii Europejskiej.

Marcin Radwan-Röhrenschef Adwokat Odp: Zdecydowanie się zgadzam

dr Tomasz Snarski Adwokat Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański Odp: Zdecydowanie się zgadzam

dr Witold Zontek Katedra Prawa Karnego Uniwersytet Jagielloński Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Włodzimierz Chróścik Prezes KRP Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Piotr Podgórski Radca prawny Odp: Zgadzam się Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest właściwym kierunkiem w stronę utworzenia prokuratury niezależnej od władzy wykonawczej. Należy wyeliminować sytuację, w której Prokurator Generalny i polityk w jednej osobie (członek Rady Ministrów), kieruje prokuraturą wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia, w tym polecenia o treści czynności procesowych. Prokuratura w żadnym razie nie może być narzędziem w rękach rządu i nie może służyć jego celom. I nawet, gdy przy unifikacji urzędu Prokuratora Generalnego i funkcji Ministra Sprawiedliwości do takich zjawisk nie dochodzi, to trzeba zrobić wszystko, aby wyeliminować wszelką (ewentualną) sposobność do tego rodzaju działań. Należy zatem wprowadzić całkowity rozdział pomiędzy funkcją Ministra Sprawiedliwości a Prokuratora Generalnego tak, aby nie były one sprawowane w ramach władzy wykonawczej. Niezależność od władzy wykonawczej oznacza zapewnienie gwarancji konstruktywnej kontroli wszelkich naruszeń prawa dokonanych przez rządzących. Miejsce prokuratury w monteskjuszowskim trójpodziale powinno być w obszarze władzy sądowniczej.

Maciej Zaborowski Adwokat, zawodowy mediator i działacz społeczny. Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski, będącej liderem na polskim rynku w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa mediów, w tym zarządzania sytuacją kryzysową oraz ochroną wizerunku firm i managerów. Odp: Zgadzam się

Krzysztof Koźmiński Partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni. Odp: Nie zgadzam się

Hanna Litwińczuk Profesor, Uniwersytet Warszawski ,Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego Odp: Zgadzam się

Krystyna Chojnicka Profesor dr hab., em. UJ, członek korespondent PAN Odp: Zdecydowanie się zgadzam Chociaż oddzielenie PG i MS uważam za konieczne, to jednak nie sądzę, żeby było to obecnie możliwe i skuteczne. Z jednej strony nie ma nadziei na uzyskanie podpisu prezydenta pod taką nowelizacją ustawy, ale przede wszystkim jestem zdania, że zagadnienie to powinno zostać uregulowane nie w drodze nowelizacji, lecz w całkowicie nowej ustawie kompleksowo regulującej strukturę i działanie prokuratury. Jako absolutnie konieczne w tej nowej ustawie uważam także likwidację jednego z organów: prokuratury generalnej lub krajowej i scalenie ich kompetencji w jednym organie, całkowicie apolitycznym, zgodnie z art. 103 i 108 Konstytucji, dotychczas permanentnie ignorowanym. Analogicznie do dyskusji na temat zmiany Konstytucji, w której podkreśla się znaczenie tzw. "momentu konstytucyjnego", uważam, że "moment" taki dla rozdzielenia stanowisk MS i PG obecnie nie istnieje, przeciwnie nawet, stan obecny ułatwia MS podejmowanie decyzji, poza tym generalnie jestem zdania, że proponowane ad hoc nowelizacje psują prawo i umożliwiają szereg interpretacji często sprzecznych z intencjami ustawodawcy.

Jacek Dubois Adwokat, Partner Kancelari Dubois i Wspólnicy Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Grzegorz Sibiga Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN, wykładowca akademicki, adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Odp: Zgadzam się

Roman Nowosielski Adwokat, Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Karolina Pilawska Adwokat , specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów cywilnych prowadzonych na tym tle. Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Bogumił Brzeziński Profesor dr hab. dr h.c. Uniwersytet jagielloński (emeritus) Odp: Zgadzam się

Ireneusz Cezary Kamiński Profesor INP PAN. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie praw człowieka, prawie porównawczym i teorii prawa. W latach 2014-2016 był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Odp: Zgadzam się Ze względów ustrojowych praktycznych (specyfika funkcji prokuratorskich) widzę zasadność rozdzielenia roli Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jednocześnie nie uważam, by proponowana zmiana mogła zagwarantować niezależność PG od polityków i polityki.



Dariusz Pluta Adwokat Odp: Nie mam zdania Bardzo chętnie ,zapoznałbym się z porównawczą analizą/badaniem efektywności i skuteczności działań prokuratury, z okresu kiedy takie rozdzielenie już funkcjonowało, z okresem ostatnim kiedy tego rozdzielenia nie ma . Byłby to ważny element, aby wyrobić sobie zdanie ,w oparciu o takie kryteria . Należy przy tym pamiętać ,że skutkiem ewentualnego rozdzielenia ,będzie utrata parlamentarnej kontroli nad działalnością prokuratury , której najdalej idącą formą jest możliwość odwołania Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego. Innym skutkiem takiego rozdzielenia , będzie swego rodzaju ,,zdjęcie" z rządu , odpowiedzialności za funkcjonowanie prokuratury, będącej przecież jedną z kluczowych instytucji których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Każdy z alternatywnych modeli ma nie tylko swoje wady i zalety ale przede wszystkim obiektywne skutki które powinny być przedmiotem społecznej debaty i to nie tylko w gronie prawników .

Stanisław Biernat Profesor dr hab. Uniwersytet Jagielloński Odp: Zdecydowanie się zgadzam Doświadczenia ostatnich lat wskazuje, że równoczesne sprawowanie funkcji MS i PG pozwalała w praktyce na podporządkowanie prezesów sądów i prokuratorów ze szkodami dla zasad państwa prawa.

Mariusz Korpalski Radca prawny, doktor, UMK w Toruniu, wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Ryszard Piotrowski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Arkadiusz Radwan Profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, dr hab. nauk prawnych, adwokat Odp: Zgadzam się

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska Adwokat, obrończyni w procesach karnych, wicedziekan ORA Warszawa Odp: Zdecydowanie się zgadzam Jest to niezbędne dla rozdzielenia funkcji o charakterze politycznym MS i funkcji, która winna pozostać wolna w jak największym stopniu od nacisków politycznych. Warto wskazać że PG może być stroną w każdej sprawie karnej a na pewno może polecać prowadzenie określony postępowań. Może i jest obecnie narzędziem nie tylko w zakresie spraw oczywistych, ale przed wszystkim narzędziem oddziaływania i represji, które mogą być stosowane na zlecenie polityczne. Także dla niezależności urzędu prokuratura i budowania jego autorytetu należy niezwłocznie rozdzielić oba urzędy.