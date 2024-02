Powrót do tamtych rozwiązań byłby więc bez sensu. Jednocześnie wśród polityków, nawet z opcji rządzącej, nie ma przekonania co do pójścia na całość i zapisania niezależności prokuratorskiej w konstytucji, nawet gdyby koalicja miała potrzebną do tego większość. Dominuje obawa przed stworzeniem niekontrolowalnej czwartej władzy z bardzo silnymi uprawnieniami.

Czas na wypracowanie racjonalnych rozwiązań

Stąd też ambitne zapowiedzi z kampanii wyborczej stworzenia silnej niezależnej prokuraturze na razie zostały zastąpione bieżącym sporem personalnym. Ten brak pośpiechu przewrotnie może być korzystny, gdyż może to być czas na wypracowanie racjonalnych rozwiązań, aby za kilka lat znowu nie wygaszać nieudanych eksperymentów.