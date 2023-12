16:11 Morawiecki dziękuje Markowi Suskiemu za pytanie "komu przeszkadza silna Polska"

- No właśnie, komu przeszkadza silna Polska? - powtórzył pytanie Morawiecki, ale na nie nie odpowiedział.



15:55 Mateusz Morawiecki na zarzut utylizacji szczepionek na COVID-19: Wolę, że kupiono ich trochę za dużo, niż gdyby miało ich zabraknąć

Premier przekonywał, że gdyby szczepionek zabrakło "pretensje do rządu miałoby 90 proc. Polaków".



15:51 Mateusz Morawiecki mówi, że żałuje zamknięcia cmentarzy 1 listopada w czasie epidemii koronawirusa

Morawiecki wyraził też żal z powodu zamknięcia parków na pewien czas w okresie epidemii.



15:43 Morawiecki odpowiada w Sejmie m.in. na zarzuty Ryszarda Petru i Sławomira Mentzena

- Pan przewodniczący Mentzen mówił o wzroście podatków: panie przewodniczący najlepiej popatrzeć na dane OECD. Proszę popatrzeć sobie tam, jak OECD pokazuje klin podatkowy. Popatrzcie co się stało z klinem podatkowym w ostatnich pięciu latach. W ogromnej większości kategorii klin podatkowy w Polsce jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD. Zwracam się głównie do posłów Konfederacji, bo wy opowiadacie takie bzdury - przekonywał premier w Sejmie.

15:32 Pietryga: W sejmowym exposé Mateusza Morawieckiego nie było wiary w zwycięstwo

Premier wykorzystał swój czas, aby zaprezentować bilans zamknięcia ośmiu lat władzy PiS, w którym Polska jawi się jako kraina miodem i mlekiem płynąca. Nawiązał do solidaryzmu społecznego – koła zamachowego rządów prawicy. Mówił również o wzmocnieniu bezpieczeństwa, reformach podatkowych i finansach publicznych - pisze zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej".

15:26 Mateusz Morawiecki odpowiada na pytania posłów

15:19 Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana

Wicemarszałek Sejmu ogłosiła jedną minutę przerwy.



15:07 Przemysław Czarnek: 15 mld zł to są inwestycje w oświatę za czasów rządów PiS.

Czy to prawda, że to jest pięć razy więcej niż inwestycję w oświatę za czasów rządów PO-PSL? - zapytał premiera Mateusza Morawieckiego były minister edukacji.



14:59 Janusz Kowalski zapowiada w Sejmie, że PiS nie będzie w Sejmie totalną opozycją

- Wiosna będzie nasza, zwyciężymy - mówi wiceminister rolnictwa.



14:50 Co o zmianie władzy w Polsce piszą światowe media?

W czasach, gdy wybory w Holandii wygrywa lider skrajnie prawicowej Partii Wolności Geert Wilders, Marine Le Pen staje się faworytką w walce o Pałac Elizejski w 2027 roku, a Alternatywa dla Niemiec (AfD) wybija się na drugą pozycję w sondażach, wynik wyborów 15 października stal się dla całej Europy źródłem nadziei. Pokazał, że populizm można jednak pokonać. Dobra wola Brukseli wobec nowej ekipy jest więc ogromna - pisze Politico.

14:46 Trudno określić, dla kogo wystąpienie Morawieckiego zostało napisane - pisze Zuzanna Dąbrowska

Morawiecki usiłował bronić dorobku ostatnich lat władzy PiS, ale zszedł z linii bezpośredniego starcia politycznego – nie wymieniał nazwisk polityków opozycji, unikał osobistych ataków i nie wchodził w polemiki. Zamiast tego prowadził dyskurs, którego zabrakło być może pod koniec lat 90-tych – krytykując twardy neoliberalizm i upominając się o prawa „prostego człowieka”. Tyle, że dziś ten podział wygląda już inaczej, czego Morawiecki nie dostrzega - pisze publicystka "Rzeczpospolitej".



14:43 Marek Suski ubolewa, że nad exposé Mateusza Morawieckiego nie odbywa się długa debata

- Żegnamy niestety dobry rząd i niestety suwerenną Polskę - mówił w Sejmie Suski. - Witamy same kłamstwa całą dobę. Wraca postkomuna ta resortowa i resetowa, poddana wobec Rosji i Niemiec - kontynuował.

13:52 Kolejni politycy PiS mówią o sukcesach rządu.

Wypowiadali się m.in. byli ministrowie: Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Arkadiusz Mularczyk.



13:30 Szułdrzyński: Gdyby taki Morawiecki, jakiego widzieliśmy w poniedziałek, prowadził kampanię wyborczą, pewnie PiS nie musiałby się żegnać z władzą

Ściągnięci z Węgier spin doktorzy przekonali kierownictwo PiS, że trzeba zmienić kurs kampanii i z całą mocą walić, uderzać, wymierzać ciosy i bolesne razy, łajać, straszyć. Tych negatywnych emocji było tak dużo, że choć sam PiS dostał 35 proc głosów, a partia Donalda Tuska nieco ponad 30 proc., to zmobilizowało się dodatkowych kilka milionów młodych wyborców, którzy zagłosowali m.in. na Trzecią Drogę i na inne partie demokratycznej opozycji, by odsunąć PiS od władzy. Gdyby PiS ich tak nie wkurzył, być może rządziłby trzecią kadencję - pisze zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej".

13:27 W exposé nie było żaru, zadziorności i wiary - pisze Piotr Skwirowski

Mimo to Mateusz Morawiecki twierdzi, że Polskę mlekiem i miodem płynącą zostawia nam po 8 latach rządów PiS - zauważa dziennikarz ekonomiczny "Rzeczpospolitej".



13:26 Kolejni posłowie PiS w sesji pytań do premiera chwalą rząd

Głos zabierają w zasadzie wyłącznie posłowie PiS i Konfederacji.



13:07 Poseł Kukiz'15 zapowiedział poparcie rządu Mateusza Morawieckiego

Jarosław Sachajko stwierdził jednocześnie, że rząd był dla tego ugrupowania trudnym partnerem.



13:04 Politycy komentują w sieci exposé Mateusza Morawieckiego

Na platformie X (dawniej Twitter) politycy szeroko komentują exposé, które wygłosił w Sejmie Mateusz Morawiecki.

12:59 Marek Jakubiak z Kukiz'15 mówi, że Polska ma "jedno z najniższych w Europie"

- Mamy 380 ton złota w NBP. A wam jest ciągle źle - oświadczył.



12:55 W imieniu koła Kukiz'15 przemawiał Jarosław Sachajko

Po jego wystąpieniu Szymon Hołownia ogłosił rozpoczęcie zadawania pytań. Do zadania pytań zgłosiło się 107 posłów.



12:46 Mentzen: Z radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania dla premiera Morawieckiego

- Bardzo się cieszę że to koniec waszych rządów - dodał.



12:44 Mentzen do PiS: Drukowaliście pusty pieniądz

- Skumulowana inflacja za drugiej kadencji waszych rządów wyniosła 43 proc. - zauważył prezes Nowej Nadziei.



12:41 Mentzen: Nawet ja byłem zdziwiony rozmiarem porażki waszych rządów

- Spójrzcie do jak wielkiej katastrofy doprowadziliście polską gospodarkę. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Gdzie jest prom "Batory"? Nie zaczęliście budowy CPK - wyliczał lider Konfederacji.



12:39 Mentzen do Morawieckiego: Niszczyliście przedsiębiorców z rewolucyjnym zapałem Zandberga

- W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, czasem staje się nawet przestępstwem - stwierdził Mentzen.



12:37 W imieniu Konfederacji głos zabiera Sławomir Mentzen

- Gdy przejęliście władzę w roku 2015 zakończyła się transformacja polskiej gospodarki z systemu socjalistycznego w system gospodarki wolnorynkowej. Zaczęliśmy znowu iść w stronę socjalizmu. PiS realizowało program gospodarczy Razem, było na lewo od SLD - oświadczył Mentzen.



12:35 Gawkowski: Panie premierze, pana przemówienie było jak maska ryżu

- Było nudne, puste i bez żadnych przypraw - oświadczył poseł Nowej Lewicy. - Przyszła lepsza zmiana, przyszła normalna zmiana. 15 października narodziła się nowa Polska - dodał.



12:34 Gawkowski do Morawieckiego: To przez was Polacy kłócili się w domach

- To przez was Polacy bali się rozmawiać o polityce. Czas powiedzieć wam: zmarnowaliście osiem lat, to było złe osiem lat dla Polski - mówił poseł Nowej Lewicy.



12:31 Gawkowski do Morawieckiego: Dokonaliście upodlenia polskich kobiet przez wyrok TK

- Upodliliście kobiety tak, że wyszły na ulice. Dziś powinniście tym wszystkim kobietom powiedzieć przepraszam, bo one powiedziały wam dziękuję - mówił z mównicy sejmowej poseł Nowej Lewicy.



12:30 Michał Płociński o exposé: Premier mówił długo i dość nudno – tak w treści, jak i formie

Fajerwerków nie było, tym razem nawet nie atakował przeciwników politycznych, a przynajmniej nie wprost. Dość powiedzieć, że nazwisko Donalda Tuska nie padło ani razu. Mateusz Morawiecki opowiadał głównie o osiągnięciach rządów PiS, sytuacji gospodarczej, reformach - pisze publicysta "Rzeczpospolitej".



12:28 W imieniu klubu Nowej Lewicy głos zabiera Krzysztof Gawkowski

- Mówił pan o demografii, że jest największym wyzwaniem. Ale to przecież nie kto inny jak pana szef mówił, że Polki nie rodzą dzieci, po "dają w szyję" - mówił pod adresem Morawieckiego kandydat na wicepremiera.



12:22 Paszyk: Zdewastowaliście polskie samorządy

Poseł PSL zarzucił rządowi, że za jego czasów "realne dochody samorządów drastycznie spadły". - Dziś nie ma środków w kasach samorządu, by podejmować własne inicjatywy - stwierdził.



12:16 W imieniu PSL głos zabiera Krzysztof Paszyk

- Wykluczenia, nienawiść i kłamstwa - to trzy cechy, które charakteryzowały pana funkcjonowanie - mówił kierując te słowa do premiera Morawieckiego.



12:15 W imieniu Polski 2050 głos zabiera Ryszard Petru: Ci którzy łamali prawo muszą stanąć przed Trybunałem Stanu

- To co zostało skradzione, musi zostać Polsce zwrócone - mówi poseł Polski 2050.



12:09 Kobosko: Moje słowa kierowane do pana nie skończą się na słowie żegnam

- Chciałem tę mowę zakończyć słowem "witaj". Witaj sprawiedliwości, witaj pokoro i gotowości oddania własnego czasu i zdrowia, by działać na rzecz patrii (łac. ojczyzna - red.) a nie partii. Witaj społeczeństwo obywatelskie. Witaj demokracjo - oświadczył polityk Polski 2050.



12:06 W imieniu klubu Polski 2050 przemawia Michał Kobosko

- Przez te dwa tygodnie nie zrobił pan, panie premierze, nic dla Polski za to wiele dla siebie - mówił wiceprzewodniczący Polski 2050. - Dziś jednak pana czas w polskiej polityce nieodwołalnie się kończy - dodał.



12:05 Na mównicę wszedł Antoni Macierewicz

Macierewicz domagał się możliwości "sprostowania kłamstw", które usłyszał z sejmowej mównicy. Szymon Hołownia poprosił go o przedstawienie stanowiska na piśmie. Po wymianie słów z marszałkiem Macierewicz opuścił mównicę.



12:03 Nowacka: Idziemy po prawo i sprawiedliwość. Dla młodych, dla kobiet, dla niepełnosprawnych

- I przyszliśmy. Rząd Donalda Tuska naprawi to, co żeście zepsuli. Możecie krzyczeć, nie mówię do was, zdemoralizowani politycy PiS, ale do waszych wyborców. Szczęśliwej Polski już czas - zakończyła swoje wystąpienie Nowacka.



12:00 Nowacka: Młodzi nie kupią waszych kłamstw, kobiety też nie kupią waszych kłamstw

- Za dużo widzieliśmy przez to osiem lat - oświadczyła posłanka KO.



11:58 Barbara Nowacka wypomniała Kaczyńskiemu, że ten odwiedził bliskich na cmentarzu wtedy, gdy rząd zamknął cmentarze w czasie epidemii

- Nie wiem czy to był ten lepszy sort, ale nie ma pan prawa czuć się ani lepszym, ani gorszym od żadnego z nas - zwróciła się do Kaczyńskiego Nowacka.



11:57 Nowacka: Kto jak nie pan, panie Kaczyński, dzielił Polaków mówiąc o "gorszym sorcie"?

Barbara Nowacka zarzuciła TVP, że ta "wykluczała i szczuła".



11:55 Nowacka: Inflacja taka, że za chleb, który kosztował 4 zł, trzeba płacić 9 zł

- Emeryt po zapłaceniu rachunków za prąd nie miał już pieniędzy na zakupy spożywcze - mówiła z mównicy sejmowej posłanka KO, kandydatka na minister edukacji w rządzie Donalda Tuska.



11:52 W imieniu Koalicji Obywatelskiej występuje Barbara Nowacka

Nowacka wypomina rządowi wysoką inflację, a także kryzys humanitarny na granicy Polski z Białorusią. Nowacka mówi też o aferze wizowej.



11:46 Kaczyński o "wyzwaniu geopolitycznym" stojącym przed Polską: Ofensywa polityczna imperium sowieckiego

- Dalszej ofensywy politycznej, ale także militarnej. I dlatego jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju ofensywą jest zbrojenie się, zbrojenie się i jeszcze raz zbrojenie się - mówił prezes PiS.



11:43 Kaczyński o latach 1989-2015: Wielkie bezrobocie, głodne dzieci, minimalne płace

- Były takie zjawiska jak emigracja, ogromny wzrost patologii społecznej i wreszcie modus operandi polegające na podejmowaniu działań, budowaniu relacji, których celem było nieekwiwalentne przejmowanie dóbr publicznych, ale często też prywatnych - stwierdził Kaczyński.



11:39 Kaczyński: Wystąpienie premiera to apel do całej klasy politycznej, aby próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski

To apel, by klasa polityczna spojrzała na sytuację w naszym kraju, sytuację wokół naszego kraju, ale także w świecie. Na wszystkie niebezpieczeństwa, ale także na szanse - oświadczył prezes PiS.

11:36 Sejm wznawia obrady, głos zabiera Jarosław Kaczyński

Kaczyński występuje jako przedstawiciel klubu PiS.



11:31 Krzysztof Bosak o wystąpieniu premiera: Powiedział, że chce, żeby Polacy pracowali mniej

Jeden z liderów Konfederacji wypominał premierowi, że "nie odniósł się do zalewania Polski masową, legalną imigracją zarobkową".



11:25 Szymon Hołownia ogłosił kilka minut przerwy

Przerwa potrwa do 11:30.



11:24 Morawiecki zakończył swoje wystąpienie

Klub PiS nagrodził premiera brawami i okrzykami "Mateusz, Mateusz".



11:23 Morawiecki: Musimy zakończyć wojnę polsko-polską

- Szukajmy tego co nas łączy, wybierzmy dialog, tylko odrzucając konflikt możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju - oświadczył premier.



11:22 Morawiecki: Wierzę w Polskę, która potrafi się odnaleźć w świecie jutra

- Wierzę w Polskę, która wyrasta na europejskie centrum przemysłów kreatywnych. Wierzę w taką Polskę i jestem przekonany, że w taką Polskę wierzy większość z was - oświadczył premier.



11:21 Joanna Scheuring-Wielgus: W pierwszej kolejności trzeba wejść do departamentów i zrobić audyt organizacyjno-finansowy

Jak powiedziała w rozmowie z RMF FM posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, „jest bardzo prawdopodobne, że wejdzie do rządu Donalda Tuska i będzie pracować w Ministerstwie Kultury jako wiceszefowa resortu”. - Trzeba będzie wejść do tego departamentu i w pierwszej kolejności zrobić audyt organizacyjno-finansowy. To jest pierwsza rzecz, którą zrobi każdy minister, który wejdzie do swojego departamentu, mówię o wszystkich ministrach i ministerkach - powiedziała.

11:18 Morawiecki: Zaproponuję dyskusję nad pakietem demokratycznym dla polskiego Sejmu

- Dojrzałość naszej demokracji najlepiej odzwierciedli rola opozycji, ktokolwiek by nią nie był - powiedział szef rządu. Morawiecki dodał, że opozycja powinna mieć "więcej narzędzi do działania". Morawiecki mówi np. o "dniu opozycji", w którym wicemarszałek Sejmu z opozycji mógłby układać porządek obrad.



11:17 Morawiecki: Polska przyszłości nie może być Polską zdziecinniałą

- Polska przyszłości musi być Polską dojrzałą - oświadczył Morawiecki.



11:16 Morawiecki: Europejskość nie polega na zlaniu się z Europą

- Chcemy Polski nowoczesnej, twórczej, oryginalnej - powiedział szef rządu.



11:15 Morawiecki: Dlaczego Polska miałaby nie stać się liderem przemysłu audio-wizualnego

Polska już dziś musi stać się liderem przemysłów kreatywnych - oświadczył Morawiecki.



11:09 Morawiecki: Chcemy wprowadzić emeryturę stażową, aby perspektywa przyszłej emerytury była stabilnym planem na życie

- Możemy rozpocząć kolejną debatę na temat nowoczesnej, ambitnej polityki senioralnej. Chodzi nie o to, aby seniorom zapewnić minimum egzystencjalne. Chodzi o zaangażowanie seniorów w życie społeczne - oświadczył Morawiecki, który zapowiedział ulgi podatkowe dla firm zatrudniających seniorów oraz rozwój tzw. uniwersytetów trzeciego wieku oraz "tworzenie miejsc, gdzie seniorzy będą mogli spotykać się i współpracować z osobami młodszymi".



11:06 Morawiecki: Likwidacja 49 województw doprowadziła do degradacji całych regionów

- Trzeba wzmocnić inwestycje, aby przywrócić życie zaniedbanym regionom. Przygotujemy zatem założenia nowej reformy administracyjnej, której sednem będzie nie centralizacja, lecz usieciowienie - zapowiedział szef rządu.



11:04 Morawiecki: Państwo i samorządy muszą stać się nowoczesnym centrum usług dla obywateli

Premier mówił o inwestycjach w usługi edukacyjne i opiekę zdrowotną w Polsce. - Trzeba dalej podnosić wydatki na służbę zdrowia. Wystarczy popatrzeć na trend, który był w czasie naszych rządów - stwierdził.



11:03 Morawiecki: Chcemy brać udział w tworzeniu historii, a nie jej biernym obserwowaniu

Premier mówi o rewolucji związanej z rozwojem technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.



11:00 Morawiecki: Państwo musi mieć decydujący głos ws. rozwoju i wykorzystania narzędzi cyfrowych

- Stawką jest tu nasza wolność - ostrzegł Morawiecki. - Internet musi być wolny, także wolny od poprawności politycznej. O to zawsze walczył mój rząd - dodał.



10:58 Morawiecki: Musimy zrobić miejsce dla kobiet

- Jesteśmy na tę pokoleniową rewolucję gotowi - stwierdził szef rządu.



10:57 Morawiecki: Miejsce kobiety powinno być tam, gdzie ona sama je sobie wybierze

- Nie chodzi o to, aby znieść różnice, bo pięknie się różnimy. Chodzi o to że możemy być równi, ale musimy być równi - zadeklarował premier.



10:55 Morawiecki: Zaczęliśmy oddawać do użytku najwięcej mieszkań od kilku dekad

- Jednak nie osiągnęliśmy efektu demograficznego. Czy się zmieniają. Rodzina jest często obiektem ataku. Demografia to także problemy z płodnością, to epidemia naszych czasów, ogromne wyzwanie. Każdy powinien w takiej sprawie otrzymać wsparcie. Dlatego w dekalogu polskich spraw zapisaliśmy bon rodzicielski pozwalający na sfinansowanie różnych sposobów leczenia niepłodności - mówił Morawiecki.



10:51 Morawiecki: 4 proc. PKB na wojsko polskie to fundamenty naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności

- Dosłownie w ostatnich tygodniach wywalczyliśmy na radzie UE to, o co staraliśmy się od 3-4 lat. Wydatki materiałowe na uzbrojenie nie będą zaliczane do deficytu budżetowego. To ważna sprawa. Nie ma więc żadnych wymówek w realnym wzmacnianiu armii polskiej. Armia polska musi rosnąć w siłę - oświadczył premier. - Gdyby odjąć wydatki na armię od naszego deficytu to byłby on niższy od 1 proc., niewiele wyższy od zera - dodał.



10:50 Morawiecki: Konsekwentnie będziemy wspierać rozwój atomu w Polsce

- To jedyna szansa na niezależność energetyczną - mówił premier.



10:49 Morawiecki mówi, że najważniejsze inwestycje to CPK i polski atom

- W promieniu niemal tysiąca kilometrów nie ma tak dużego lotniska jakie projektujemy w ramach CPK. Odłóżmy mikromanię na bok, dajmy Polsce szansę wybić się na wielkość - oświadczył premier.



10:46 Morawiecki: Polski przemysł po pandemii rozwija się szybciej niż w innych krajach naszego regionu

- Zagraniczna prasa wskazuje Polskę jako jedno z ośmiu państw, które będą fundamentem nowej architektury światowego porządku gospodarczego. Historia daje nam szansę - oświadczył premier.



10:45 Prof. Matczak: Prawo było dla PiS jak narzędzie walki politycznej. Druga strona może robić podobnie

PiS traktowało prawo bardzo instrumentalnie. Traktowało je jako narzędzie walki politycznej. Istnieje ryzyko, że druga strona będzie robić to podobnie - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE prof. Marcin Matczak, prawnik, UW. - Władza ma takie narzędzia, które można wykorzystać spektakularnie. Można sobie na przykład wyobrazić aresztowania, wyprowadzenia polityków PiS rano - dodał.

10:43 Morawiecki: Udowodniliśmy, że Polska nie jest skazana na biedę i zapóźnienie

Premier przekonuje, że niedługo pod względem poziomu życia Polska może wyprzedzić Hiszpanię.



10:40 Morawiecki mówi o największej w historii III RP obniżki podatków dla pracujących Polaków

Mateusz Morawiecki przekonuje, że kryzys się skończył a sytuacja gospodarcza Polski jest dobra.



10:37 Morawiecki: Pokazaliśmy, że skuteczna polityka gospodarcza może być sprawiedliwa

- Rzeczpospolitą liberalną zamieniliśmy na Rzeczpospolitą solidarną - zadeklarował premier. Morawiecki przekonywał, że od 2015 roku Polska rozwijała się trzy razy szybciej niż UE i dwa razy szybciej niż USA.



10:33 Morawiecki: Ucywilizowaliśmy rynek pracy

- Pokazaliśmy, że Polacy mogą polegać na swoim państwie - stwierdził Morawiecki, który mówił o "nowym kontrakcie społecznym" w związku z programem 500plus, pod którym, jak stwierdził, "dziś podpisuje się nawet PO".



10:32 Morawiecki: Przed dekadą Polska była krajem bez realnego wyboru

- Polacy wybierali albo niskie pensje, albo bezrobocie. To było rzeczywiste zło. Nazwijmy wprost tamtą rzeczywistość. To było zło, którego Polacy doświadczali, za każdym razem, gdy otrzymywali wypłatę, która nie wystarczała na utrzymanie rodziny - mówił premier.



10:29 Morawiecki: Kto lekceważy obietnice wyborcze lekceważy wyborców

- Polacy zasługują na politykę wiarygodności a nie wiarołomności - stwierdził Morawiecki.



10:27 Morawiecki: Miejsce Polski jest w UE

- Naszą rolą jest zmieniać UE na lepsze. Tylko w ramach Unii możemy przeciwdziałać centralistycznym tendencjom, które - jeśli będą kontynuowane - prędzej czy później ją zniszczą - mówił też.



10:25 Morawiecki: Zbyt długo inni decydowali o naszym losie

- Wciąż aktualne są słowa z deklaracji programowej Porozumienia Centrum sprzed 32 lat. "Nie będzie dobrobytu ani bezpieczeństwa w kraju, który nie zabezpieczył swojej suwerenności". Tak, Wysoka Izbo, Europa ojczyzn, a nie Europa bez ojczyzn. Nie godzimy się na dalsze odbieranie kompetencji państwa - oświadczył premier.



10:21 Morawiecki: Służba Polsce to zobowiązanie na zawsze

- Urząd to zaszczyt, Polska to miłość. Jestem przekonany, że projekt, który przedstawię musi wygrać i wygra. Może jeszcze nie dziś, ale wygra na pewno - stwierdził szef rządu.



10:20 Morawiecki mówi o "obowiązku wobec całego narodu"

- Polacy zdecydowali, że ma to być Sejm dialogu i współpracy. Projekt, który chce przedstawić to projekt przyszłości Polski. Polski, której inni będą nam zazdrościć - mówi w Sejmie premier.



10:19 Morawiecki: Żadna z innych partii poza PiS nigdy nie miała takiej liczby głosów

7,5 mln Polaków zagłosowało na PiS - mówi premier.



10:17 Mateusz Morawiecki zaczyna wygłaszać exposé

10:15 Marek Suski chce długiej debaty nad exposé Morawieckiego

Szymon Hołownia informuje Suskiego, że sprawę tę rozstrzygnął Sejm w głosowaniu.



10:15 Exposé Morawieckiego opóźnia się

Marek Suski zgłasza wniosek formalny.



10:13 Głosowanie ws. tego czy po exposé premiera kluby będą miały po 10 minut na oświadczenia

241 posłów "za" takim rozwiązaniem, przeciw było 180.



10:12 Sławomir Mentzen gotów do odwołania rządu Morawieckiego

10:10 Szymon Hołownia rozpoczyna posiedzenie Sejmu

Hołownia wita przybyłego na obrady Sejmu prezydenta Andrzeja Dudę.



10:03 W ławach sejmowych miejsce zajął Jarosław Kaczyński

Rozpoczęcie obrad Sejmu opóźnia się. Na sali nie ma m.in. marszałka Szymona Hołowni.



09:59 W Sejmie pojawił się były prezydent Lech Wałęsa

Wałęsa zapowiadał wcześniej, że będzie chciał tego dnia być w Sejmie. Jeszcze niedawno, w związku z COVID-19, Wałęsa był hospitalizowany.



09:56 Elżbieta Witek w Sejmie: W wyborach wygrało PiS

- Czym innym jest zwycięstwo w wyborach, tutaj niekwestionowanym zwycięzcą jest PiS, a czym innym jest uzyskanie większości sejmowej - przekonywała była marszałek Sejmu.



09:55 Ryszard Petru: W swoim exposé Morawiecki będzie chciał mówić o wielkich planach PiS-u

Premier Morawiecki będzie chciał zrzucić na większość sejmową odpowiedzialność za to, że nie chcemy tego realizować i będą chcieli zbudować swoistą religię, jaki to wielki pomysł mieli, dlaczego my jako koalicja większościowa, nie daliśmy im szansy na realizację tego - ocenił poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

09:47 Krzysztof Śmiszek: Mateusz Morawiecki już wie, że to koniec

Pewnie będzie chwalił dokonania swojego rządu, czyli będzie mówił to wszystko, co jest zaprzeczeniem rzeczywistości - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Nowej Lewicy.



09:45 Do Sejmu dotarł prezydent Andrzej Duda

Andrzej Duda spotyka się w Sejmie z marszałkiem Szymonem Hołownią.



09:32 Paweł Kowal w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem skrytykował politykę zagraniczną rządu PiS

Zdaniem Kowala polityka zagraniczna PiS "nie odpowiadała ani polskim aspiracjom, ani polskiej racji stanu".



09:02 Oto jak pracować będzie Sejm 11 i 12 grudnia:

08:49 Z wpisu Donalda Tuska w serwisie X wynika, że jest gotowy do przejęcia władzy

08:46 Andrzej Duda zaprosi Donalda Tuska na spotkanie

Informację taką przekazał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek.



07:49 Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nikt z posłów PSL nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego

- Najpierw odrzucamy rząd Mateusza Morawieckiego, potem wybieramy Donalda Tuska na premiera - mówił o planach nowej większości na poniedziałkowe posiedzenie Sejmu prezes PSL.

07:07 Polaków zapytano czy ministrowie trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego powinni oddać pensje i odprawy

Trzeci rząd Morawieckiego funkcjonował będzie zapewne jedynie 16 dni - do 13 grudnia, gdy prezydent Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska (po tym jak we wtorek prawdopodobnie rząd Tuska uzyska wotum zaufania).

06:36 Jacek Nizinkiewicz pisze o 12 pracach jakie ma do wykonania rząd Donalda Tuska

Lista zadań stojących przed KO, Lewicą i Trzecią Drogą jest dużo dłuższa i znacznie bardziej rozbudowana. Wystarczy zerknąć na 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządów. A to przecież tylko trzecia część składowa koalicji rządzącej, nawet jeśli największa. A przecież poza tymi konkretami, przed koalicją stoją dużo trudniejsze zadania.

06:35 Donald Tusk ma już plan na pierwsze dni i tygodnie rządzenia

Nasi informatorzy ze strony nowej koalicji wyznaczają kilka sfer, którymi nowy rząd ma się zająć w pierwszych dniach pracy. W ubiegły piątek odbyło się już robocze spotkanie nowego gabinetu. Z naszych informacji wynika, że premier Donald Tusk miał powiedzieć przyszłym ministrom, że najbliższe tygodnie będą wyjątkowo wymagające.

06:33 Wyzwaniem dla nowego rządu będzie utrzymanie zainteresowania Polaków polityką

Wysoka frekwencja wyborcza (prawie 75 proc.) w ostatnich wyborach parlamentarnych to dowód, że tym razem pospolite ruszenie do urn było wyjątkowo szerokie. Ale jeśli nowa większość zawiedzie aktywizujące się społeczeństwo i pozwoli, by wkradło się rozczarowanie, frekwencja w kolejnych wyborach może być dużo niższa, co dla pluralistycznej politycznie nowej większości będzie prawdopodobnie oznaczać przegraną w wyborach w 2024 roku - pisze Zuzanna Dąbrowska.



06:30 Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że Polacy nie wierzą, by Mateuszowi Morawieckiemu udało się uzyskać wotum zaufania

W uzyskanie takiego wotum przez Morawieckiego wierzy 13,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 72,5 proc. badanych.



