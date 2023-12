Jak "Wiadomości" zrelacjonowały koniec rządów PiS w Polsce?

"Wcześnie w czasie debaty PiS przypomniało dokonania poprzedniego rządu Tuska, zanim jeszcze wyjechał do Brukseli" - stwierdziła autorka materiału w jego dalszej części, w której wyemitowano wypowiedź Mariusza Błaszczaka. "Jak bumerang wróciło pytanie co z kolejnymi obietnicami wyborczymi. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł na razie w zawieszeniu" - dowiedzieliśmy się też z materiału.



Autorka materiału zarzuciła też PO, że ta nie odpowiada na pytania o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł (było to jedną z obietnic wyborczych PO).



"PiS po expose Donalda Tuska oczekuje konkretów" - usłyszeliśmy też w materiale, po czym zacytowana została wypowiedź posła PiS, Waldemara Budy, że chodzi o "100 konkretów" (program KO na pierwsze 100 dni rządów przedstawiony w kampanii wyborczej - red.).



Autorka materiału stwierdziła też, że "na liście ministrów Tuska paleta kontrowersyjnych nazwisk". W tym kontekście wymieniła m.in. Radosława Sikorskiego, Marcina Kierwińskiego, Tomasza Siemoniaka i Sławomira Nitrasa. "Powiew świeżości bezobjawowy" - stwierdziła.



"Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska w środę. PiS zapowiada, że będzie merytoryczną opozycją" - zakończyła materiał autorka.



"Wiadomości" martwią się, że Sejm nie uchwalił jeszcze budżetu

Kolejny materiał poświęcony był temu, że "na trzy tygodnie przed końcem roku Sejm nie uchwalił budżetu". Z materiału wynikało, że sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, ale nowa większość przedstawia to inaczej, by usprawiedliwić niewywiązanie się z obietnic wyborczych.