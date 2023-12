Mateusz Morawiecki w Sejmie powołuje się na "wójta z PSL". "PSL powinien się zastanowić"

Mateusz Morawiecki odpowiada Ryszardowi Petru i Sławomirowi Mentzenowi

Zwracając się do Ryszarda Petru Morawiecki wypomniał mu, że "prognozował 25-procentową inflację". - Bardzo szybko od tego peaku 18-procentowego zaczęła spadać. To pan ostrzegał przed drugą Grecją. W naszych czasach przez osiem lat dług zmalał do PKB o 3,5 procenta - przekonywał.



- Pan doskonale wie, że w czasach rządów PO-PSL przyrost długu do PKB był wielokrotnie wyższy niż w naszych czasach - mówił też premier.



- Przewodniczący (Sławomir) Mentzen (lider Nowej Nadziei, części Konfederacji - red.) się chyba troszkę pomylił - mówił, że dług przyrósł z 1 biliona do 1,5 biliona. No tak, przyrósł nawet trochę więcej. Proszę porównać to do inflacji, do nominalnego PKB. Przy tych wszystkich wydatkach i tarczach patrzcie państwo na przyrost wpływów do budżetu przy jednocześnie obniżanych podatkach - stwierdził następnie premier.



Czytaj więcej Polityka Ryszard Petru o rządzie PiS: Doiliście przedsiębiorców. Apeluje o Trybunał Stanu Ostatnie osiem lat to czas dla Polski stracony. To czas niekompetencji, nepotyzmu, oligarchizacji, manipulacji i niszczenia naszej wolności - mówił w Sejmie Ryszard Petru, poseł Polski 2050, zabierając głos po exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

- Pan przewodniczący Mentzen mówił o wzroście podatków: panie przewodniczący najlepiej popatrzeć na dane OECD. Proszę popatrzeć sobie tam, jak OECD pokazuje klin podatkowy. Popatrzcie co się stało z klinem podatkowym w ostatnich pięciu latach. W ogromnej większości kategorii klin podatkowy w Polsce jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD. Zwracam się głównie do posłów Konfederacji, bo wy opowiadacie takie bzdury - przekonywał.



Zwracając się do Krzysztofa Gawkowskiego Morawiecki pytał go "kto go tak skrzywdził" w związku z wypowiedzią kandydata na wicepremiera mówiącego, że inflacja za rządów PiS jest najwyższa od trzech dekad. - Pan naprawdę w to wierzy? Proszę sprawdzić jaka była inflacja za premiera Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza - apelował.