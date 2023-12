Plan Donalda Tuska na pierwsze dni rządów jest już gotowy. Jest kilka kluczowych sfer

Plan na najbliższe dni jest już znany. W poniedziałek przed południem premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé – co ma potrwać około godziny – a później odbędzie się debata i głosowanie nad wotum zaufania. Rezultat tego głosowania jest przesądzony niemal od 15 października.

W poniedziałek wieczorem dojdzie do głosowania nad wyborem premiera. Już we wtorek Donald Tusk wygłosi exposé i przedstawi skład swojego rządu. W środę rano rząd Donalda Tuska zostanie zaprzysiężony. Wtedy ruszy proces przygotowywany od kilku tygodni – i to na bardzo wielu płaszczyznach naraz.

W sferze personalnej w nowym tygodniu zostaną szybko powołani wojewodowie. Zgodnie z ustaleniami stanowiska wojewodów i wicewojewodów będą obejmować zarówno ludzie wskazani przez KO, jak i inne partie koalicyjne. Większość nazwisk została już ustalona. Na przykład w Małopolsce wojewodą zostanie Krzysztof Klęczar, szef małopolskich struktur PSL, obecnie burmistrz Kęt. Po zmianie wojewodów – do końca roku – mają zostać też powołani nowi kuratorzy oświaty.

Priorytety dla rządu Donalda Tuska: Budżet, media, praworządność

Nasi informatorzy ze strony nowej koalicji wyznaczają kilka sfer, którymi nowy rząd ma się zająć w pierwszych dniach pracy. W ubiegły piątek odbyło się już robocze spotkanie nowego gabinetu. Z naszych informacji wynika, że premier Donald Tusk miał powiedzieć przyszłym ministrom, że najbliższe tygodnie będą wyjątkowo wymagające.