Ryszard Petru: Donald Tusk kandydatem na prezydenta? Nie wykluczam

Donald Tusk kandydatem PO na prezydenta? Ryszard Petru: Nie wykluczam, ale to moje spekulacje

- Będzie chciał zrzucić na większość sejmową odpowiedzialność za to, że nie chcemy tego realizować i będą chcieli zbudować swoistą religię, jaki to wielki pomysł mieli, dlaczego my jako koalicja większościowa, nie daliśmy im szansy na realizację tego. Nie sądzę, by było to poważne, bo każdy widzi, że to było przeciąganie liny, dwa miesiące dodatkowych rządów, bez jakiegokolwiek konceptu, utrzymanie władzy, pobieranie wynagrodzeń - mówił Petru.

Poseł Polski 2050 mówił również o przyszłości Donalda Tuska. Nie wykluczył, że przewodniczący PO wystartuje w wyborach prezydenckich.

- Ja bym takiego wariantu nie wykluczał. Mamy kilku już bardzo dobrych kandydatów. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia też będzie startował w wyborach prezydenckich. Nie mogę wykluczać, ale podkreślam, że z Donaldem Tuskiem nie rozmawiałem, w związku z tym spekulujemy sobie tutaj w Radiu ZET o poranku. Ale nie wykluczam takiego wariantu, że taką decyzję Donald Tusk podejmie - powiedział.

- Na pewno Donald Tusk nas w perspektywie najbliższych czterech lat jeszcze politycznie zaskoczy - dodał.