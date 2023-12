W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé, w którym podsumowała prace swojego rządu i przedstawił wyzwania przed jakimi w najbliższych latach stanie Polska. Szef rządu mówił o siedmiu wyzwaniach, którym trzeba sprostać.

- Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Wzywam do tego nas wszystkich, także siebie, jak i was posłanki i posłowie. Skończmy z tą wojną, wybierzmy dialog. Szukajmy tego, co nas łączy. Tylko odrzucając tak skrajny konflikt możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju. Wierzę, drodzy rodacy, panie prezydencie, panie marszałku, wysoka izbo, że Polska musi być ambitna i dojrzała. By spełniać nadzieje, które pokładały w nas poprzednie pokolenia i dać nadzieję na dobrą przyszłość następnym pokoleniom, bo Polska przyszłość zrodzi się z naszej współpracy, naszej mądrości, z naszej odwagi i z głębi naszych serc - przekonywał Morawiecki.

Po exposé z Sejmie odbyła się debata, w której głos zabrali m.in. Jarosław Kaczyński, Barbara Nowacka, Ryszard Petru i Sławomir Mentzen, którzy zapowiedzieli, że ich ugrupowania zagłosują przeciw udzieleniu wotum zaufania dla rządu PiS.