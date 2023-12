"Trafił mnie Covid..." - poinformował Lech Wałęsa na swojej stronie na Facebooku.

Reklama

To kolejne zakażenie koronawirusem Wałęsy. W styczniu 2022 roku informował: "Nie mogę uwierzyć !!!! 1 - trzy razy zaszczepiony; 2 - pobrane trzy wymazy. Jestem zainfekowany" - napisał na Facebooku. "A - ból głowy. B - nie mogę rozgrzać ciała. C - odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. Co robić"

Były prezydent poprzednio trafił do szpitala w październiku. Informowano później, że powodem hospitalizacji były "szeroko rozumiane badania kontrole”.