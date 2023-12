Politycy o exposé Mateusza Morawieckiego: Mdłe, ogólniki, jak na stypie

Po 2015 roku została podjęta polityka tego drugiego, dużo trudniejszego rodzaju. Polityka, która wywodziła się z wartości odnoszących się do jednostki, do grup społecznych, różnego rodzaju wspólnot z rodziną na czele, odnosząca się także do interesu narodowego- mówił w czasie wystąpienia po expose premiera prezes PiS, Jarosław Kaczyński.