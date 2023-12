- Nie ma bardziej sprawdzonej partii, bo nie było bardziej kuszonej partii. Na 100 proc. nikt z PSL - odpowiedział Kosiniak-Kamysz, który dodał, że jest też pewien, iż nikt z posłów innych partii tworzących koalicję KO, Nowek Lewicy, Polski 2050 i PSL nie poprze rządu Morawieckiego.



Na uwagę, że PSL jest często w ostatnich dniach komplementowany przez premiera Morawieckiego i innych polityków PiS, Kosiniak-Kamysz odparł, że PSL jest "niewrażliwy na komplementy".



Jeżeli już tak zabrnęli niestety w tym przeciąganiu tworzenia pseudorządu to chyba na tym ostatnim etapie też już nie pójdą po jakieś przyzwoite rozwiązania Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Nie chodzi o komplementy tylko na to, na co się umówiliśmy, a jeszcze bardziej o to, o czym zdecydowali wyborcy. 15 października miliony Polaków chciały zmian. Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS. Polacy wybrali Trzecią Drogę - dodał.



Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie sądzę, by Donalda Tuska ciągnęło do Brukseli

Kosiniak-Kamysz mówił też, że na miejscu Mateusza Morawieckiego "robiłby wszystko, aby do głosowania wniosku o wotum zaufania nie doszło". Dodał jednak że nie sądzi, by tak się stało. - Jeżeli już tak zabrnęli niestety w tym przeciąganiu tworzenia pseudorządu to chyba na tym ostatnim etapie też już nie pójdą po jakieś przyzwoite rozwiązania - stwierdził.



Prezes PSL wyraził też przekonanie, że Donald Tusk będzie premierem przez cztery lata. - Umówiliśmy się na całą kadencję - zapewnił pytany o wypowiedzi Donalda Tuska nakreślającego plany na 400 dni.