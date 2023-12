Sejm. Jarosław Kaczyński bezpardonowo zaatakował Donalda Tuska

Donalda Tuska poparło 248 posłów, 201 było przeciwko. Nikt sie nie wstrzymał.



Reklama

Premier przyszłego rządu podziękował Polakom, że nie stracili nadziei na zmianę i tak licznie doprowadzili do jej wprowadzenia. Przeprosił za to najbliższą rodzinę, w której życie znowu wdarła się polityka.



Donald Tusk z mównicy zwrócił się do posłów i wyborców PiS, dziękując im, że dzięki temu, co robiły publiczne media, ponad 11 milionów Polaków zdecydowało, że pora na zmianę władzy.



- Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi. Bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem te „do Berlina”, „für Deutschland” - mówił Donald Tusk.

Zwrócił się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości mówiąc, że każdego dnia słyszałem płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. - Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski, po tym co zrobił – powiedział Donald Tusk.