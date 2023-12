- W Polsce w latach 1989-2015, z krótkimi przerwami, prowadzona była polityka tego pierwszego rodzaju. Polityka łatwa. I oczywiście był bardzo potężny opór i były skutki: wielkie bezrobocie, głodne dzieci, minimalne płace - wyliczał Kaczyński.



Nie możemy się zgodzić na to, by Polska niepodległość była znowu historycznym incydentem, jak ta z lat 1918-1939 Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej

- Były takie zjawiska jak emigracja, ogromny wzrost patologii społecznej i wreszcie modus operandi polegające na podejmowaniu działań, budowaniu relacji, których celem było nieekwiwalentne przejmowanie dóbr publicznych, ale często też prywatnych - dodał.



- Skutki tego rodzaju polityki były pod bardzo wieloma względami fatalne - podsumował.



Jarosław Kaczyński mówi o zagrożeniach dla Polski: Rosja i UE

- Ale po 2015 roku została podjęta polityka tego drugiego, dużo trudniejszego rodzaju. Polityka, która wywodziła się z wartości odnoszących się do jednostki, do grup społecznych, różnego rodzaju wspólnot z rodziną na czele, odnosząca się także do interesu narodowego. Ta polityka doprowadziła do najróżniejszych zmian - mówił też Kaczyński przyznając, że "napotkała ona na opór wewnętrzny i zewnętrzny i nie została do końca zrealizowana".