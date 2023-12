Czytaj więcej Polityka Exposé Mateusza Morawieckiego. Siedem wyzwań przedstawionych przez premiera Premier Mateusz Morawiecki wygłasza w Sejmie exposé. Szef rządu przedstawił najważniejsze założenia swojego gabinetu. Jeszcze dziś będzie ubiegać się o wotum zaufania dla swojego rządu.

- Sporządzimy odpowiednie wnioski. Być może będziemy mieli więcej kandydatów na premiera - mówił Hołownia. Jak dodał "może będzie kandydat jeden, może dwóch, a może będzie ich więcej". - Nie stawiajmy barier demokracji - dodał.



Szymon Hołownia: Inicjatywa podjęta przez prezydenta zakończyła się niepowodzeniem

- To historyczny moment. Po raz pierwszy od kiedy obowiązuje konstytucja z 1997 roku to Sejm staje się tym, który wyznacza premiera i premiera powołuje. Inicjatywa podjęta przez pana prezydenta zakończyła się niepowodzeniem. Teraz to ten Sejm, wybrany przez 74 proc. uprawnionych do głosowania 15 października tego roku, staje się źródłem siły, którą wyrazili obywatele tak licznie idąc do urn tamtego dnia - dodał.



- Czuje się tę siłę w Sejmie, dzieją się wielkie rzeczy. To dzięki wam, którzy poszliście do urn 15 października, dzieje się historia. Bardzo się z tego cieszymy i cieszymy się z was, tego co wspólnie razem zrobiliśmy - podkreślił.