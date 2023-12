Donald Tusk wrócił do polskiej polityki nie po zemstę, ani nie po Jarosława Kaczyńskiego, ale żeby przywrócić praworządność i Polskę na unijny kurs - tak mówił lider PO w wywiadach poprzedzających objęcie władzy. Obietnice nowej ekipy rządzącej są łatwe do wypunktowania. Część już się udało się spełnić, mimo że Koalicja Obywatela- Lewica- Trzecia Droga jeszcze nie rządzą, jak finansowanie in vitro z budżetu państwa, odwołanie Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka czy rozpoczęcie rozmów z unijnymi instytucjami w sprawie odblokowania środków z KPO.