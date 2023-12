Musimy pamiętać – bo we współczesnych mediach nam to szybko ucieka – że pan minister Ziobro i pan prezydent Duda moim zdaniem usiłowali dokonać zamachu stanu konstytucyjnego. Atak na Sąd Najwyższy, przyłożenie ręki do ataku na Trybunał Konstytucyjny, to jest bezpośrednie naruszenie Konstytucji. Najpoważniejsza rzecz, jaka jest możliwa. Pani Beata Szydło i pan Mateusz Morawiecki – nie publikując wyroków TK – moim zdaniem naruszyli natomiast art. 231 KK. A więc także powinni być pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE prof. Marcin Matczak, prawnik, UW.