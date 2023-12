Marek Suski pyta premiera Morawieckiego: Komu przeszkadza silna Polska?

Po sejmowym exposé premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęła się sesja pytań do szefa rządu - do zadania pytania zgłosiło się 107 posłów, niemal wyłącznie z PiS i Konfederacji.



Pytania są zadawane przez minutę, choć wielu posłów przekracza czas jaki mają na zadanie pytania. Wielu posłów PiS nie zadawało pytań lecz chwaliło rząd i dziękowało premierowi.



Marek Suski: Zawsze była długa debata nad exposé

Suski, po wywołaniu go do zadania pytania, najpierw zauważył, że "standard 30 sekund na wypowiedź wprowadził w Sejmie marszałek Bronisław Komorowski". Była to reakcja na słowa prowadzącej w tym momencie obrady wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, która pod adresem posłów przedłużających swoje wypowiedzi mówiła, że w poprzedniej kadencji Sejmu, gdy jego pracami kierowało PiS, wyłączono by im mikrofon.