Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 4 maja AFP

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 13693, liczba zgonów z powodu COVID-19 - do 678 *** 6 maja mają zostać otwarte - w nowym reżimie sanitarnym - żłobki i przedszkola *** 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe i hotele *** Na całym świecie potwierdzono już ponad 3,5 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba ozdrowieńców przekroczyła milion *** Liczba ofiar COVID-19 zbliża się do 250 tysięcy *** Zakażenie koronawirusem wykryto u premiera Rosji i jednego z jego ministrów.