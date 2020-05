Hongkong: Ostry spadek PKB

Do ostrego spadku PKB Hongkongu w pierwszym kwartale 2020 r. przyczyniła się pandemia koronawirusa i towarzyszące jej załamanie koniunktury gospodarczej w Chinach. Władze metropolii obniżyły swoją prognozę PKB na ten rok z minus 4 proc. do minus 7 proc. - Hongkong znakomicie poradził sobie z kontrolowaniem pandemii Covid-19 (były tam tylko 4 zgony), ale przyniosło to za sobą koszty gospodarcze – twierdzi David Skilling, dyrektor w Landfall Strategy Group.