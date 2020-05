Wirus w Polsce: Nie ma wzrostu dobowej liczby zgonów

Kilka dni temu „Financial Times" zrobił porównanie danych o zgonach w marcu i kwietniu w 14 krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, USA i Francji. W wielu krajach śmiertelność była zdecydowanie wyższa niż w latach ubiegłych – np. w Belgii wzrost zgonów sięgał 60 proc., w Holandii 42 proc., a w Hiszpanii – 51 proc. Podliczono, że łącznie w 14 krajach odnotowano 122 tys. zgonów więcej niż średnio w marcu–kwietniu. Tyle że oficjalne śmierci z powodu zakażenia SARS-CoV-2 w tych krajach to ok. 77 tys. „FT" postawił także tezę, że śmiertelność z powodu koronawirusa jest wyraźnie niedoszacowana.

Jak to wygląda w Polsce? Średnio w kwietniu umierało w tygodniu od 5,5 tys. do 8,1 tys. – wynika z danych USC, w których rejestruje się zgon (otrzymaliśmy je z resortu cyfryzacji, który prowadzi bazę PESEL). W marcu zmarło 36 557 osób. W tym samym miesiącu ub. roku było to 36 112 (czyli o 400 mniej), ale dwa lata wcześniej, w marcu 2018 r., zmarło aż 41 779 osób. Na pewno przyczynił się do tego szalejący wirus grypy z grupy A. Właśnie w 2018 roku w Polsce z powodu grypy i powikłań zmarły 143 osoby – najwięcej od ponad pięciu lat.

Także kwiecień, kiedy dostęp do przychodni był utrudniony (również dla chorych na serce, nadciśnienie, cukrzycę i inne przewlekłe schorzenia), nie wygląda źle. Do 26 kwietnia miały miejsce 29 302 zgony, a zakładając, że w ciągu ostatnich czterech dni (do 1 maja) przybyło 5–6 tys. zmarłych z różnych powodów – nie będzie to duży wzrost. Rok temu zmarło w Polsce 33 611 osób (a rok wcześniej – 34 635 osób).

Pewien wpływ na skalę śmiertelności ma mniejsza liczba wypadków drogowych i ich ofiar. Np. od połowy marca (gdy weszły ograniczenia w poruszaniu się) do końca tego miesiąca tragedii było o połowę mniej – liczba spadła z 1,2 tys. rok temu do 572, zginęło 79 osób, a w 2019 roku – 119 – wynika z danych KGP. Jednak nie jest to na tyle duża skala, by tłumaczyła ogólny spadek zgonów.

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń przyznaje, że z ostateczną oceną trzeba poczekać do pełnych kwietniowych statystyk.

- Ale jeśli tak pozostanie to wygląda na to, że nie ma istotnego wpływu COVID-19 na umieralność w Polsce, to mogą być niuanse na poziomie wiekowym, przyczyn zgonów w grupach ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - przyp. aut.) bo wygląda na to, że mogła zmaleć umieralność z innych przyczyn - podkreśla dr Grzesiowski. Jak dodaje, wiele chorób było nieleczonych w szpitalach ze względu na zawieszenie planowych operacji, mniejszy ruch na ulicach zmniejszył ilość ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych. - Co przy podobnej liczbie zgonów łącznie może świadczyć jednak o pewnym wzroście z powodu COVID-19, ale to tego potrzebujemy dokładnych statystyk z uwzględnieniem przyczyn zgonów - podkreśla dr Grzesiowski.