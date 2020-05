Japonia przedłuża stan wyjątkowy do 31 maja

- Maj będzie miesiącem, w którym musimy zakończyć tę pandemię. Będzie to również miesiąc, w którym będziemy się przygotowywać do kolejnego etapu - powiedział w poniedziałek Abe.

Premier wezwał obywateli do przygotowania się na długą walkę z wirusem. Zaapelował, by zachowywana była odległość w miejscach publicznych, a Japończycy muszą przywyknąć do "nowego stylu życia".

Abe obiecał również podjęcie dodatkowych kroków w celu złagodzenia ekoonmicznych skutków zamknięcia kraju. - Podejmiemy działania i będziemy działać szybko, aby pomóc przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym - zapewnił.

W przeciwieństwie do innych rządów, które zmusiły przedsiębiorstwa do zamknięcia i nakazały ludziom pozostanie w domach, administracja Abe jedynie domaga się przestrzegania środków związanych z epidemią, co oznacza, że niektóre bary i restauracje pozostają otwarte.