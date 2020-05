Europa się odmraża. Czy dojdzie do drugiej fali epidemii?

We Włoszech liczba zgonów z powodu wirusa skoczyła w niedzielę do 474 osób. Dlatego premier Conte kraj otwiera bardzo ostrożnie. Od 4 maja ruszą budownictwo i przemysł, Włosi będą mogli wyjść z domu, ale tylko w ważnych sprawach i w granicach swojej gminy.

We Francji od 11 maja znoszony jest obowiązek posiadania zaświadczenia zamieszkania przy wychodzeniu z domu, ale tylko w promieniu 100 km. Rząd zgodził się na otwarcie tego samego dnia szkół, ale tylko dla tych uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę. Bardziej od wznowienia lekcji w końcówce roku szkolnego chodzi o umożliwienie powrotu do pracy tym, którzy nie mają z kim zostawić w domu dzieci.

Hiszpanie do 26 kwietnia mogą wychodzić na spacery, ale tylko na godzinę. Teraz premier Sanchez chce poszerzyć zakres swobody. Otwarte będą małe sklepy, zakłady fryzjerskie, a na Wyspach Kanaryjskich i Balearach – także bary, choć pod warunkiem, że klienci zachowają odpowiednią odległość między sobą. Rząd ma nadzieję, że do początku lipca uda się znacznie bardziej uwolnić życie gospodarcze i społeczne. Hiszpania stoi turystyką: w minionym roku przyniosła ona Królestwu 200 mld euro dochodów i zatrudniała co siódmego poddanego Filipa VI. Dlatego jeśli letni sezon zostanie zmarnowany, przyniesie to katastrofę krajowi. Jednak ryzyko drugiej fali zakażeń, o której mówi profesor McKee, jest poważne: w weekend, korzystając z pięknej pogody, tłumy wyszły na ulicę Madrytu i Barcelony, dając wirusowi szanse na nowy oddech.