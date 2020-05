Kryzys dopadł polski przemysł. Tak źle nie było od ponad 20 lat

W marcu koniunktura w polskim przemyśle była najgorsza od co najmniej 1998 r. Tak słaba nie była nawet w trakcie globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009.

Taki obraz sytuacji w przemyśle maluje PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. W kwietniu, jak podała w poniedziałek firma IHS Markit, spadł on do 31,9 pkt z 42,4 pkt w marcu. To zarówno największa miesięczna zniżka PMI, jak i najniższy odczyt w jego historii, sięgającej 1998 r. Poniżej dalsza część artykułu

Tak silna zniżka PMI nie jest jednak niespodzianką. IHS Markit już dwa tygodnie temu opublikowała wstępne kwietniowe odczyty tych wskaźników dla kilku państw strefy euro. I wszędzie były one bezprecedensowo niskie. Stąd ankietowani przez „Parkiet" ekonomiści powszechnie spodziewali się zniżki PMI w polskim przemyśle poniżej 35 pkt. Czytaj także: Fabryki broni bardziej od zarazy boją się cięć wydatków

Każdy odczyt poniżej 50 pkt oznacza, że w odczuciu ankietowanych menedżerów logistyki przemysł przetwórczy kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca, wskazania wyższe oznaczają zaś rozwój tego sektora. Dystans od tej granicy jest miarą tempa tych zmian. W tym świetle kwiecień był już 17 miesiącem recesji w polskim przemyśle, ale w praktyce do wybuchu pandemii koronawirusa sektor ten wciąż solidnie się nad Wisłą rozwijał.

Konstrukcja PMI sprawia jednak, że podczas gdy w ostatnich kilkunastu miesiącach malował on zbyt pesymistyczny obraz sytuacji w przemyśle, teraz maluje obraz nadmiernie optymistyczny. Na wskaźnik ten pozytywnie wpływa wydłużanie się czasu dostaw, bo zwykle jest to przejaw silnego popytu na wyroby przemysłowe. W kwietniu odsetek firm deklarujących wydłużenie się czasu dostaw był rekordowy, ale tym razem był to efekt zaburzeń wywołanych w krajowej i globalnej gospodarce przez epidemię koronawirusa. Czytaj także: Kryzys dotknie wszystkich sektorów gospodarki, niektórych z opóźnieniem

„Rzeczywistą skalę zapaści w przemyśle pokazują wskaźniki wyrażające produkcję i nowe zamówienia" – napisała IHS Markit w poniedziałkowym komunikacie. Ten drugi znalazł się w kwietniu na poziomie zaledwie 17,1 pkt, co oznacza spadek o 29 pkt od lutego.

Pewnym pocieszeniem może być to, że choć ankietowane przez IHS Markit firmy zgłosiły sporą redukcję etatów, fala zwolnień nie jest na razie rekordowa. To sugeruje, że przedsiębiorstwa przemysłowe wciąż traktują kryzys jako przejściowy szok, a jednocześnie rządowa tarcza antykryzysowa pomaga w utrzymaniu zatrudnienia. Pod koniec kwietnia część firm, które wcześniej zawiesiły produkcję, zaczęło ją odmrażać.