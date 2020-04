Fabryki broni bardziej od zarazy boją się cięć wydatków

W publicznych wypowiedziach przedstawiciele MON i Inspektoratu Uzbrojenia zapewniają, że na razie zmian w planach wydatków na modernizację techniczną nie ma, a realizacja umów jest finansowana na bieżąco. To dlatego w Hucie Stalowa Wola nie spada tempo produkcji haubic i zamówionych niedawno uzupełniających dostaw samobieżnych moździerzy Rak. Kontynuowany jest też program rozwoju nowego bojowego wozu piechoty Borsuk. Stołeczne firmy – radarowy PIT-Radwar i Przemysłowe Centrum Optoelektroniki – kontynuują dostawy sprzętu bojowego. W rozpędzie jest amunicyjno-rakietowe skarżyskie Mesko.

To dlatego każdemu pracownikowi wchodzącemu na teren HSW mierzy się temperaturę, zapewnia dostęp do maseczek i środków dezynfekujących. Do tego z myślą o ścisłej bioasekuracji zmieniono w hucie organizację pracy. Nowe ograniczenia sanitarne traktowane są wyjątkowo poważnie, bo w podkarpackiej zbrojowni nie ma miejsca na błąd.