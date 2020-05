Rosja - nowe epicentrum na kontynencie

Wśród lekarzy zaś odnotowano już co najmniej trzy samobójstwa. Depresję wywołują warunki pracy i brak środków ochrony (masek, rękawic czy kombinezonów) oraz niemożność poskarżenia się na to. Władze wprowadziły ostrą cenzurę, jakiekolwiek wzmianki o brakach są klasyfikowane jako fake newsy i ścigane z urzędu.

Nikt jednak nie jest w stanie wyjaśnić, jak doszło do tak gwałtownej eksplozji epidemii w Rosji. Cały kraj ma dość małą gęstość zaludnienia, co powinno sprzyjać powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Ale najwyraźniej nikt nie zapanował nad jej najgęściej zaludnionym skrawkiem – stolicą.

– Przywieźli go z Courchevela – rzucił w złości jeszcze w połowie marca mer Moskwy Siergiej Sobianin. Dzisiaj wszyscy zgadzają się z akademikiem Briko, że epidemia weszła do Moskwy i Rosji tylnymi drzwiami – przez zachodnią Europę. Courchevel to wysokogórski kurort we francuskich Alpach, popularny wśród rosyjskiej elity. Stamtąd na początku marca jego goście w pośpiechu wracali do domów z ogarniętej epidemią Francji. Przywieźli ze sobą zarazę.