UE: Polska wśród państw, gdzie epidemia nie słabnie

ECDC monitoruje wszystkie 27 państw członkowskich UE oraz Wielką Brytanię, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Informacja o braku tendencji spadkowej w Wielkiej Brytanii jest sprzeczna ze stanowiskiem rządu premier Borisa Johnsona.

Do wtorku w Wielkiej Brytanii odnotowano niemal 190 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 28 tys. osób, co jest drugim najwyższym wynikiem w Europie. Więcej zgonów było tylko we Włoszech.