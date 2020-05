Norwegian uratowany przed bankructwem

Norwegian poinformował 3 maja o zawarciu umowy z częścią wierzycieli o zamianie długu 1,2 mld dolarów na akcje. To był kluczowy element walki taniego przewoźnika o przetrwanie, bo z powodu pandemii uziemił 95 proc swej floty, a rezerw gotówki starczyłoby mu do połowy maja. Nowy plan przeniesie większość praw własności na firmy leasingowe i posiadaczy obligacji, tylko 5 proc. zostanie obecnym akcjonariuszom — podał Reuter. — Cieszę się z potwierdzenia, że zawarliśmy porozumienie z posiadaczami obligacji — poinformował prezes Jacob Schram.

Przewoźnik musi teraz uzyskać zgodę firm leasingowych przed nadzwyczajnym WZA przewidzianym 4 maja.. Według Norwegiana, firmy leasingowe chcą zamienić co najmniej 730 mln dolarów długu na udziały, wcześniej mówiły o sumie 550 mln, a trwają rozmowy o dalszej konwersji „Przy znaczącym wkładzie lesingodawców i posiadaczy obligacji firma spodziewa się zamiany ponad 10 mld koron (958 mln dolarów) długu na kapitał akcyjny" — stwierdza komunikat Norwegiana. Linia ma szansę skorzystać z gwarancji rządowych na sumę do 2,7 mld koron (261 mln dolarów), co zmniejszy jej współczynnik długu do kapitału akcyjnego, niezależnie od 300 mln koron, jakie już uzyskała.