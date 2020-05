Chiny: Boom turystyczny w długi weekend

Tylko w niedzielę odnotowano 30,94 mln krajowych wycieczek a turystyka przyniosła gospodarce blisko 2 mld dolarów. W ciągu pierwszych dwóch dni długiego weekendu 1,7 mln ludzi odwiedziło parki w Pekinie. Mimo to, ruch turystyczny jest mniejszy niż w takim samym okresie przed rokiem. Wiele atrakcji wymaga zakupów biletów przez internet i ogranicza liczbę wejść do 30 proc. w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Bilety do popularnych miejsc turystycznych takich jak pekińskie Zakazane Miasto są już od dawna wyprzedane.

Poniżej dalsza część artykułu