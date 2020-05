Wuhan: Część uczniów wraca do szkół

- 6 maja wszyscy uczniowie ostatnich klas (szkół średnich - red.) wrócą do szkół, co wyznaczy nowy początek planu edukacyjnego na ten rok - oświadczył Xia Chunyin z biura ds. edukacji w Wuhan.

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich wrócą do szkół, by przygotowywać się do Gao Kao, egzaminów na studia, które zostały przełożone o miesiąc, na lipiec.

Urzędnicy odpowiedzialni za edukację w Wuhan wdrożyli trzystopniowy plan, którego celem jest pomoc uczniom w ponownym przystosowaniu się do nauki w szkole, w tym zapewniły pomoc psychologiczną tym, którzy potrzebują jej przy ponownym przejściu z nauki zdalnej na naukę stacjonarną.

Młodsi uczniowie z Wuhan mają stopniowo wracać do szkół w kolejnych tygodniach, ale dokładny harmonogram ich powrotu do nauki nie jest jeszcze znany.

Z kolei w Korei Południowej szkoły będą stopniowo otwierane od 13 maja - zapowiedziała minister edukacji tego kraju, Yoo Eun-hae.

W Korei Południowej, podobnie jak w Wuhan, pierwsi do klas wrócą uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Pozostali uczniowie będą stopniowo wracać do szkół, które w pełni zostaną otwarte do 1 czerwca.