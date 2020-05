Dyskusja w UE: gotówka czy voucher za odwołany lot?

Polska, a razem z nią większość państw członkowskich, chce zawieszenia praw pasażerów w ruchu lotniczym na czas pandemii. Bruksela protestuje.

Prawa konsumentów, w tym pasażerów samolotów czy klientów biur podróży, to dobra wyjątkowo uważnie chronione przez Komisję Europejską. – Konsumenci w UE są chronieni najlepiej na świecie. Nie zamierzamy tego zmieniać w czasie pandemii, w sytuacji kryzysu turystyki czy linii lotniczych. Klienci i pasażerowie muszą mieć prawo do odzyskania pieniędzy – mówiła „Rzeczpospolitej" niedawno Věra Jourová, wiceprzewodnicząca KE. Przyznała, że potrzebna jest pomoc dla przewoźników czy biur podroży, którzy zmagają się z brakiem płynności i trudno im sprostać oczekiwaniom klientów na zwrot w gotówce za zapłacone, a niezrealizowane usługi. I że możliwe są vouchery zamiast gotówki. – Możemy o tym rozmawiać, ale to do konsumenta ostatecznie będzie należał wybór – mówiła Jourová. Z kolei Adina Valean, komisarz ds. transportu, w wywiadzie dla holenderskiego dziennika „NRC" (Holandia już zezwoliła firmom na oferowanie voucherów) zapowiedziała kroki prawne. – Komisja podejmie działania przeciwko decyzjom naruszającym prawo europejskie – powiedziała Rumunka. Poniżej dalsza część artykułu

Komisja natknęła się jednak na zdecydowany opór ze strony rządów państw członkowskich, które żądają czasowego zawieszenia obowiązującego prawa UE. Polska razem z 11 innymi państwami wydała oświadczenie wzywające KE do takich nadzwyczajnych działań. Piszą w nim, że unijne rozporządzenie z 2004 roku przewidujące obowiązek zwrotu gotówki za anulowane bilety, jeśli pasażer tak postanowi, stawia teraz linie lotnicze w trudnej sytuacji. – Kiedy opracowano to rozporządzenie, nie można było przewidzieć obecnego światowego kryzysu i jego wpływu na podróże lotnicze. Wspólnym celem UE i jej państw członkowskich musi być utrzymanie struktury europejskiego rynku ruchu lotniczego poza obecnym kryzysem, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów i niezbędnej ochrony pasażerów – pisze 12 państw. Poza Polską sygnatariuszami oświadczenia są Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Francja, Irlandia, Łotwa, Malta, Holandia i Portugalia. Jak nieoficjalnie informują dyplomaci, na ostatnim posiedzeniu ministrów transportu UE w ubiegłym tygodniu takie stanowisko poparły też Niemcy, Hiszpania, Estonia i Rumunia. W razie jakiegokolwiek głosowania daje to kwalifikowaną większość do podjęcia decyzji.