Rosjanie rzucili się na gotówkę, jest jej rekordowo dużo

W marcu do obrotu trafiło 493,2 mld rubli gotówki a w kwietniu 493,2 mld rubli. Tym samym udział gotówka w obrocie w Rosji znalazł się na najwyższym w historii poziomie 11,7 bln rubli. Pytanie brzmi: kto najbardziej przyczynia się do gwałtownego wzrostu gotówki w obrocie?

Eksperci pytani przez portal finanz.ru zwracają uwagę, że wbrew temu, co pisze bank centralny, to nie ludność, ale wielkie korporacje wlewają najwięcej banknotów do systemu. Rosjanie wycofują z banków przede wszystkim ulokowane tam waluty. Z depozytów dolarowych wyciekło 5 mld dol. z czego ponad połowa - 3 mld dol. Klienci zabrali z dwóch państwowych molochów - Sbierbanku i VTB.