Kolej chce ograniczyć straty. Pociągi wracają na tory

Dla Intercity wznowienie ruchu i otwieranie gospodarki jest deską ratunkową, bo już w połowie marca frekwencja w pociągach spółki skurczyła się do jednej piątej dostępnych miejsc, a na przełomie marca i kwietnia średni spadek rezerwacji biletów sięgnął już 91 proc. Efektem braku podróżnych było odwołanie ok. 60 proc. pociągów i skrócenie trasy kolejnych 8 proc.

W poniedziałek część dalekobieżnych połączeń kolejowych przywróciła spółka PKP Intercity. Przewoźnik na nowo uruchomił kilkanaście składów, między innymi do Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Łodzi, Szczecina czy Kołobrzegu. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem możliwa jest jednak sprzedaż biletów tylko na połowę miejsc siedzących dla zachowania odstępów pomiędzy podróżnymi.

Ale nie tylko Intercity boleśnie odczuło skutki epidemii. Połączenia ograniczyli także przewoźnicy regionalni. Przykładowo Koleje Wielkopolskie w drugiej połowie marca zawiesiły ponad 70 połączeń. Początkowo ograniczenia miały obowiązywać do 10 kwietnia, ale najpierw przedłużono je do 3 maja, a w ubiegłym tygodniu okazało się, że potrwają do końca sierpnia.

- Ograniczenia w kursowaniu pociągów mogą ulec zmianie w zależności od ogólnej sytuacji epidemiologicznej. Na bieżąco monitorowane jest zapełnienie składów oraz ilość osób korzystających z pociągów – poinformował przewoźnik w komunikacie.

Tak głębokie cięcia w relacjach mocno odbiją się na wynikach finansowych spółek kolejowych. Jak podał Urząd Transportu Kolejowego, już w marcu z pociągów wszystkich przewoźników pasażerskich skorzystało 17,7 mln podróżnych, o blisko 10 milionów mniej niż w lutym 2020 r. W ujęciu rok do roku liczba pasażerów zmalała w marcu o blisko 37 proc. W kwietniu (jeszcze nie ma danych) ten spadek okaże się zdecydowanie głębszy.

Jeszcze w marcu o wsparcie dla kolei zwróciły się do rządu branżowe organizacje zrzeszające firmy na rynku kolejowym, prosząc o uwzględnienie kolejnictwa w planach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. - Szereg rozwiązań ogólnych przyjmowanych dla gospodarki albo nie obejmuje specyfiki transportu albo dla swej skuteczności wymaga pogłębienia. Sytuacja kryzysowa branży wymaga możliwie szybkiego uruchomienia instrumentów niwelujących negatywne skutki gospodarcze pandemii - stwierdzono w stanowisku podpisanym przez Forum Kolejowe Railway Business Forum, Fundację ProKolej, Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych oraz Instytut Spraw Obywatelskich.